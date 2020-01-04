馬英九站台鄭正鈐 共同為黑鷹事件祈福

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）前總統馬英九晚間參加國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐舉辦的祈福晚會，與現場數百名支持者一同為黑鷹事故祈福，並盼相關單位找出發生原因，避免憾事再發生。

鄭正鈐晚間舉辦「天佑台灣．祈福晚會」，馬英九到場參與，現場支持者們在主持人引領下，各自拿著蠟燭、開啟手機的手電筒功能，象徵點亮台灣，全體一同默哀1分鐘，慰藉亡靈，盼未來不要再有相關事件發生。

馬英九致詞表示，今晚到新竹市參加祈福晚會，首先要為2天前發生的黑鷹事件哀悼，殉職的參謀總長沈一鳴於2015年，由他任命為空軍司令，一直對他有很好的印象，不論是IDF戰機、F16戰機、幻象戰機都會飛。

馬英九說，沈一鳴待人誠懇、做人謙卑，且專業度很強，擔任參謀總長僅約半年，前天聽到不幸消息，感到非常遺憾、不捨，希望空軍等相關單位一定要找出事故發生原因，更盼未來不要再發生。

馬英九也不忘為黨籍新竹市立委候選人站台拉票，他表示，鄭正鈐重視關鍵政策，此次參選推出多項非常細緻的政見，是一般政治人物不會想到的，希望選民支持，讓鄭正鈐進入國會。

「反滲透法是可怕、可惡、可恥的政策。」馬英九說，這是一個很容易觸犯的法令，且未來是由哪個機關認定違法，都還是問號，直呼「那麼大的法律，竟未做好準備。」

馬英九說，蔡總統執政3年半，卻在選前推出反滲透法，顯然是在對付國人，台大教授蘇宏達因批評故宮政策，被控違反社會秩序維護法，認為這就是在侵犯人民的言論自由。（編輯：謝雅竹）1090104