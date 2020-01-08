掃街時被民眾熱情感動 蔡總統盼為台灣再拚4年

尋求連任的總統蔡英文（前中）8日晚間到桃園出席造勢活動表示，這幾天掃街看到民眾的熱情，讓她相當感動，呼籲選民11日投票再挺她一次，讓她繼續帶領中華民國台灣、繼續為台灣的尊嚴再拚4年。前左為民進黨副總統候選人賴清德，前右起為前行政院長游錫堃、桃園市長鄭文燦。中央社記者邱俊欽桃園攝 109年1月8日

（中央社記者邱俊欽桃園8日電）總統蔡英文今晚表示，這幾天掃街過程看到民眾的熱情，讓她很感動，呼籲選民在1月11日再挺她一次，讓她繼續帶領中華民國台灣，繼續帶領國家，繼續為台灣的尊嚴再拚4年。

天氣冷颼颼，但選情熱呼呼，蔡總統晚間抵達桃園市楊梅區為民主進步黨籍立委候選人黃世杰站台，指出「黃世杰是我台大法律系學弟，是桃園市長鄭文燦的徒弟」，擁有專業的法律背景，是未來國會不可或缺的重要人才。

蔡總統並以客家話高喊「2020台灣要贏，大家有沒有信心」，現場大批支持者高喊「有信心」，場面熱烈。

總統談到，上週日在桃園區所舉辦的造勢活動，超過5萬人參加，是民進黨歷年來在桃園最大的造勢活動，也感謝大家的參加，因此今晚再度到楊梅感謝桃園鄉親。

總統說，這幾天從台灣南部往北一路掃街，看到熱情鄉親的支持，包括有洗頭洗到一半、頭髮理到一半的熱情民眾跑出來歡呼，也看到攤販拿著蔥薑蒜揮手，讓她很感動。

總統表示，有人問她會不會累，她說不僅不累，「反而被你們弄得有點興奮」，因此希望把握最後的關鍵時刻，拉每一張票，握每一雙手，爭取更多支持台灣的力量。

蔡總統批評國民黨籍總統候選人、高雄市長韓國瑜說，「我們都不喜歡說話不算話的人。今天，如果你的同事每天睡到中午，他負責的案子都沒有進度，你問他生意談得怎樣，他告訴你，世界各國的訂單他都拿到了。但是，你去查證之後發現，那些訂單根本都是假的，這樣的人，你會希望他是你的同事嗎？如果他連當你的同事，你都不願意，為什麼他可以當你的總統呢？」

總統也說，「我們也不喜歡說話充滿歧視、口出惡言的人。總統是國家的象徵，但我的對手歧視女性、歧視我們的友邦、歧視來自其他國家跟我們一起打拚的朋友。到目前為止，他從來沒有為他的歧視言論道歉」。

蔡總統說，韓國瑜比前總統馬英九還不認真，馬英九至少還有個目標「六三三」，而韓國瑜只有一句「發大財」。

蔡總統呼籲台灣人在面對強權時，要能夠保有尊嚴，並拜託選民在1月11日投票日再挺她一次，讓她繼續帶領中華民國台灣，繼續帶領國家，繼續為台灣的尊嚴再拚4年。（編輯：唐聲揚）1090108