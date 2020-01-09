美伊衝突情勢升高 外交部籲避免前往伊朗商旅

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）美國與伊朗發生衝突，外交部表示，美國及伊朗在伊拉克境內軍事衝突雖未擴及伊朗全境，仍呼籲民眾，非必要避免前往伊朗商旅；同時，外交部也呼籲國人儘速離開兩伊邊境。

因應中東情勢，總統蔡英文今天召開國安高層會議，做出如有金融市場失序或影響國家安定情形，要即時啟動穩定機制與必要措施等4點指示，並請外交部注意伊朗當地情勢，備妥必要時的撤僑方案。

外交部8日深夜更新伊朗旅遊訊息表示，2019年11月以來，伊朗民眾對國內調漲油價及高失業率等民生問題不滿，經常集結示威抗議；另外，從今年1月3日起，美國及伊朗在伊拉克境內發生武裝衝突，雖未擴及伊朗全境，外交部仍呼籲民眾，非必要避免前往伊朗商旅。

外交部表示，國人在伊朗期間若遇到緊急情形需要協助，可聯繫駐杜拜辦事處24小時緊急聯絡電話971-50-645-3018、外貿協會駐德黑蘭臺貿中心（電話98-21-8879-4243），或請國內親友撥打外交部24小時「旅外國人緊急服務專線」0800-085-095。

此外，伊朗攻擊美軍駐伊拉克基地，美國與伊朗衝突情勢升高，外交部也呼籲國人儘速離開兩伊邊境，並勿規劃前往旅遊。

外交部進一步指出，伊朗與阿富汗、巴基斯坦及伊拉克交界的希斯坦－俾路支省（Sistan-Baluchistan）、羅珊省（Khorasan）、胡齊斯坦省（Khuzestan）及伊拉姆省（Ilam）頻傳跨境恐怖攻擊及暴力綁架案件；另外，美國與伊朗在伊拉克境內進行相互報復攻擊。外交部維持對上述地區紅色旅遊警示，對伊朗其他地區則維持橙色警示。

外交部對伊拉克全境也維持紅色警示，表示「不宜前往，宜儘速離境」。

外交部建立的4級旅遊安全資訊警示中，紅色是最高警示，接著是橙色。橙色代表「避免非必要旅行」；黃色代表「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」；最低層級的灰色警示則代表「提醒注意」。（編輯：鄭雪文）1090109