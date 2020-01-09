青年參與政治感動鄭麗君 呼籲回家投票

2020總統及立委選舉倒數計時，文化部長鄭麗君（車上後左）9日晚間陪同民進黨台北市第3選區立委候選人吳怡農（車上後右）車隊掃街，以行動為青年站台。中央社記者鄭景雯攝 109年1月9日

（中央社記者鄭景雯台北9日電）2020選舉倒數計時，文化部長鄭麗君今天晚上在臉書呼籲「回家投票」，她提到，這次國會選舉包括吳怡農、賴品妤、李問等新一代生力軍投入，「青年參與政治，可以帶來改變。」

2020年總統副總統及立委選舉將至，鄭麗君表示，3週前她到彰化參加由一群年輕人所舉辦的「過半線音樂會」，邀請更多朋友在1月11日一定要「回家」決定自己的未來。

過去身為立委的她指出，這次國會選舉有吳怡農、賴品妤、李問、陳柏惟、謝佩芬、蔡沐霖、鄭朝方、周江杰等新一代生力軍投入選戰，「告訴我們，年輕人準備好了，可以扛起時代責任。青年參與政治，可以帶來改變，已經帶來改變。心中的感動無可言喻。」

鄭麗君今晚也在下班後，陪同民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農掃街，以行動為青年站台。

鄭麗君在臉書表示，作為「老」百合世代的她，回顧歷史，正因為有一代代年輕人追求理想，台灣才能從戒嚴走向民主，「40年後的現在，當香港的年輕人，正在用他們的青春對抗極權，爭取自由，世界也正在看，面對中國威脅的台灣人，會做出甚麼選擇？如果我們能團結在一起，勇敢做自己，我相信，現在也會是台灣最美好的時刻。」

鄭麗君也感謝人民的選擇，4年前讓民進黨再度執政，首次國會過半，在總統蔡英文領導下，推動非核家園，也正在負責任的落實能源轉型；推動年金改革，讓退休制度可長可久；推動公投法補正，更需擴大公共討論來持續深化公投民主；推動轉型正義、通過亞洲第一部婚姻平權法案；文化部也通過文化基本法、國家語言發展法、文策院設置條例等文化重大法案，奠立文化治理的法制基礎。

鄭麗君說，這幾年文化部支持青年創作，投資文化內容產業，透過文學、音樂、藝術、漫畫、戲劇、電影，有更多台灣的故事被世界認識。她衷心希望，年輕人未來不用再大聲地說我愛台灣，世界將因台灣文化而愛上台灣，「希望有一天，我們都可以大聲地說『我台灣，我驕傲』。」（編輯：張雅淨）1090109