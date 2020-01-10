花蓮選前之夜 3候選人市區金三角拚氣勢

選前之夜，國民黨籍花蓮縣立委候選人黃啟嘉（前右）10日晚間自備國民黨總統候選人韓國瑜人形看板陪同遊行，黃啟嘉說，雖然韓國瑜不能來，但他的精神象徵「我們帶來了」。中央社記者張祈攝 109年1月10日

（中央社記者張祈花蓮縣10日電）選前之夜，花蓮3立委候選人決戰市區金三角商圈。國民黨黃啟嘉拿出韓國瑜1比1的人型看板陪同；民進黨蕭美琴有熱舞團炒熱氣氛；傅崐萁則動員各社團、拿著大國旗氣勢遊街。

花蓮選舉傳統，各候選人陣營都會在選前一天，大陣仗遊行花蓮人潮最多的中山路、中正路及中華路市區「金三角」，比氣勢也提振士氣。

等不到國民黨總統候選人韓國瑜到來，黃啟嘉陣營自備人形看板助陣。黃啟嘉說，雖然韓國瑜不能來，但他的精神象徵「我們帶來了」，韓國瑜的人形立牌「代表他對我的支持」。

黃啟嘉選前之夜，由國民黨提名不分區立委鄭麗文、花蓮縣黨部主委張峻、縣議員蔡啟塔、黃馨，以及黨中央組發會副主委林有志等人陪同，黃啟嘉陣營預估造勢人數凝聚約2000人。

蕭美琴遊行主軸「關鍵時刻，與你同行」，蕭美琴說，關鍵時刻要捍衛花蓮人的尊嚴，確保花蓮是屬於花蓮人的，而不是一個家族的家產，要尊重不同聲音，守護民主。

蕭美琴選前之夜，維持競選總部嘉年華氣氛，除了定點演講，也邀請熱舞團隊現場演出，還有大型氣球傳遞互動，展現活潑氣氛，蕭美琴陣營估計，人數最多達到2000人。

傅崐萁在妻子、縣長徐榛蔚，以及吉安鄉長游淑貞、新城鄉長何禮台、縣議員李秋旺、徐雪玉、張正治等人陪同。傅崐萁大打交通政見，號召民眾再次團結，打通國道6號及興建環島高速路網。

傅崐萁也痛批總統蔡英文靠洗腦、網路謠言治國，讓韓國瑜滿身黑，自己則是第二黑。呼籲鄉親團結守住花蓮這一席，中止政治迫害及追殺。（編輯：孫承武）1090110

選前最後一天，爭取連任的民進黨花蓮縣立委候選人蕭美琴（前）10日選前之夜由競選團隊陪同在市區金三角商圈遊行，為選情做最後衝刺。中央社記者張祈攝 109年1月10日