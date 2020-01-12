綠提案開臨時會處理總預算 13日進行黨團協商

（中央社記者王揚宇、范正祥台北12日電）民進黨立委柯建銘、管碧玲、李俊俋等67人日前提案，希望在14日至22日召開臨時會，審議「中華民國109年度中央政府總預算案」，而立法院長蘇嘉全明天將邀集黨團協商，討論臨時會相關事宜。

行政院會去年8月15日通過民國109年度中央政府總預算案，隨後送請立法院審議。109年歲入編列新台幣2兆1022億元，較108年度預算數1兆9924億元，增加1098億元，約增5.5%；歲出共編列2兆1022億元，較108年度的1兆9980億元，增加1042億元，約增5.2%。

立法院第9屆第8會期的法定會期在去年12月31日結束，當天的立法院會只處理反滲透法草案等4案，未能處理109年度中央政府總預算案，因此得開臨時會處理。

民進黨立委柯建銘、管碧玲、李俊俋等67人日前提案，希望14日至22日召開臨時會，審議「中華民國109年度中央政府總預算案」，而蘇嘉全將於13日下午主持黨團協商，研商柯建銘等人所提召開臨時會相關事宜。

對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天受訪表示，審查中央政府總預算案是立委的重要職責，黨團認同召開臨時會，也會嚴格監督，替人民把關，把每塊錢花在刀口上。

曾銘宗說，立法院臨時會就只處理「中華民國109年度中央政府總預算案」。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋指出，臨時會基本上只處理總預算案，目前總預算案已審查完畢，但還沒有經過二讀、三讀程序，希望能盡快完成；明天協商後，14日將有談話會，正式決定臨時會召開的時間，而現在國民黨與時代力量所提的案子加起來有2000多案，針對這個做處理，希望能盡量減少數量，大家用協商與部會溝通方式，盡快把二、三讀的工作完成。

根據柯建銘等人所提的臨時會提案內容指出，鑒於預算案為政府各項施政計畫與建設所需的財政資源，也是維持國家機關正常運作所不可或缺；政府經費的投入更為因應國際經濟變局，加強擴大內需確保國家經濟成長動能重要引擎，如未能即時完成審議，恐影響民眾福祉及國家競爭力。

因此，依據憲法第69條及立法院組織法第6條第1項規定，提請於14日至22日召開臨時會，審議中華民國109年度中央政府總預算案。（編輯：蘇龍麒）1090112