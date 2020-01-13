金鼠年福袋亮相 正副總統走春發送33萬份

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統府今天公布新春福袋，以「攜手同心、台灣前進」為設計理念，金鼠咬錢圖像呈現富饒之地、豐收飽滿意象。今年共印製33萬份，總統蔡英文、副總統陳建仁將在走春拜年時發送給民眾。

總統府公共事務室主任張文蘭今天公布民國109年的福袋，由於是金鼠年，今年福袋封面以老鼠側臉趣味耳朵表現「2020」年意象。內頁部分，上方天空有浮雲、飛鳥，中間則以一隻「環抱銅錢的鼠」，成為一個圓，象徵盈滿；下方有豐收的土地和茂盛的大樹，以及連結枝幹與田埂所構築的線條，代表台灣人攜手同心，團結向前的概念。

張文蘭表示，福袋內貼新鑄的一元硬幣一枚，由總統與副總統共同署名，並寫著「2020 新年希望」，除了傳達過年喜氣與祝福，也象徵「一元復始、萬象更新」意義。

張文蘭進一步說明，有別於以往的總統福袋都是設計成三面立體的樣式，今年首次設計可折疊成四方立體形狀，折起來像是撲滿，相當吉利、討喜；此外，內折、外折呈現的圖象也不同。

張文蘭指出，福袋設計師陳青琳擅長圖像創作，這次特別以專精的插畫風格設計福袋。

張文蘭表示，今年福袋跟往年一樣，會在總統、副總統春節期間走訪各地時，親自發送給民眾，數量有限，歡迎有興趣的民眾把握機會領取。至於發送的地點，屆時可上總統府全球資訊網查詢總統及副總統的春節行程。（編輯：張良知）1090113