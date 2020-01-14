韓國瑜取消國際記者會 秦慧珠批太不應該

（中央社記者黃麗芸台北14日電）國民黨總統候選人韓國瑜取消選後國際記者會去吃火鍋。同黨籍台北市議員秦慧珠指出，吃宵夜火鍋無可厚非，「但放鳥國際記者會就太不應該了」，且喪失讓國際媒體重視的機會。

總統大選開票當晚，韓國瑜臨時取消選後國際記者會，帶家人及競選團隊直奔高市某家火鍋店吃火鍋。

韓國瑜昨天受訪表示，取消國際記者會，是為讓現場民眾冷靜回家接受選舉結果；帶家人及競選團隊吃火鍋，是因為競選團隊有人中飯、晚飯都沒吃，才特別陪他們吃宵夜慰勞一下。

對此，秦慧珠昨晚在臉書（Facebook）發文指出，11日晚上敗選之夜，韓國瑜率團隊和家人面對支持者發表幾分鐘簡短談話後，隨即派發言人王淺秋宣布取消國際記者會，造成現場上百家國內外媒體一陣錯愕。

秦慧珠表示，隔日有媒體報導，指韓國瑜在敗選當晚，被人目擊發現在高雄一家汕頭火鍋店吃火鍋。

秦慧珠說，她曾落選過，落選的那一晚她與團隊成員沒有人吃得下飯，甚至，連續好幾天她都難過到根本沒有食慾。

但每個人、每個團隊的情況不同，秦慧珠認為，落選也不必吃不下飯，去吃宵夜火鍋無可厚非，「但放鳥國際記者會就太不應該了」。

秦慧珠指出，韓國瑜的敗選致詞雖簡短，卻還算不差，但與2012年總統蔡英文當時的「敗選感言」相較，卻相去甚遠，當年蔡總統的落選感言被網路評論為「台灣有史以來最有風度、最好的落選感言」，雖然它是文膽姚人多執筆，由蔡總統讀出來的。

她表示，韓國瑜的落選致詞十分簡短，沒有講稿，符合他的風格，但少了一些深度與厚度，更少了一些讓支持者與非支持者感動佩服的元素。

對於韓國瑜放鳥國際記者會的理由，秦慧珠說，雖是「他已把自己的心聲、該講的講完」，但這個理由實在太薄弱了，因為國際記者要問的、要知道的，肯定與支持者不同，絕對不是用7、8分鐘能說得清楚的。

「下台的身影要漂亮」，秦慧珠表示，韓國瑜喪失了一次讓大家看見他「漂亮身影」的機會，韓國瑜隨興又任性地取消記者會，使他喪失了一次向國際媒體傳達理念、風度和深度的機會，更喪失了一次讓「國民黨總統候選人」受國際媒體重視和尊敬的機會。（編輯：戴光育）1090114