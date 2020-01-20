外交小尖兵30日出訪 3校高中生前進印尼紐西蘭

（中央社記者顧荃台北20日電）外交部主辦「外交小尖兵」計畫，選拔出武陵、道明與精誠高中等3支隊伍，12位外交小尖兵30日將啟程赴新南向目標國印尼與紐西蘭，進行為期11天文化交流與參訪。

外交部上午舉行「108年度外交小尖兵代表團出訪授旗典禮暨行前記者會」，由外交部發言人兼公眾外交協調會執行長歐江安將外交小尖兵專旗授予前三名優勝隊伍，包括桃園市立武陵高級中等學校、高雄市私立道明高級中學及彰化縣私立精誠高級中學學生，並由團長、外交部參事吳文齡代表接受。

歐江安表示，今年外交小尖兵由109個學校、400多名參賽者中，選拔出3校共12名優秀代表，將於1月30日至2月10日赴印尼雅加達、紐西蘭威靈頓及奧克蘭等地，進行為期11天的參訪。印尼及紐西蘭均為重要的新南向夥伴國家，與台灣關係密切，期盼小尖兵展現台灣最棒的一面，讓出訪國家了解與台灣共享民主與自由的價值。

歐江安說，外交部自民國91年起與教育部共同舉辦「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」，安排優勝隊伍赴海外訪問，18年來已有超過2400個學校隊伍、9800多位學生參與，安排超過50支優勝隊伍，200餘名高中生赴亞洲、歐洲、美洲及大洋洲等地參訪交流。

出席觀禮的紐西蘭商工辦事處副代表季恩敏（Aimee Jephson）和駐台北印尼經濟貿易代表處主任張春亮（Fajar Nuradi），也代表兩國表達歡迎小尖兵來訪。季恩敏表示，紐西蘭與台灣有緊密的的經濟和文化交流；張春亮則說，希望台灣的年輕人能更認識印尼這個國家。

小尖兵代表、武陵高中二年級的賴靖婷表示，此行她最期待參訪紐西蘭，尤其是哈比村的行程；她也要向外國人介紹台灣的美，且台灣大選剛結束，可以藉此向外國人介紹台灣的自由民主。（編輯：郭萍英）1090120