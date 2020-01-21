郝龍斌：民共聯手消滅中華民國 兩岸論述陷困境

（中央社記者王承中台北21日電）前國民黨副主席郝龍斌今天表示，國民黨在兩岸論述面對困境，民進黨、共產黨不承認九二共識，聯手消滅中華民國，造成國民黨挫敗，若不深切檢討、凝聚黨內兩岸論述共識，國民黨發展會受侷限。

郝龍斌昨天宣布參選國民黨主席。他今天上午接受廣播媒體專訪時表示，國民黨在兩岸關係的論述面對困境，民進黨不接受九二共識，甚至抹紅成一國兩制，而原本跟國民黨達成九二共識的共產黨，也不承認中華民國存在事實、不接受一中各表，換句話說，國共也沒有共識。

他說，民進黨、共產黨都不接受九二共識，等於聯手消滅中華民國，這也造成國民黨在選舉的挫敗。

他指出，兩岸論述必須先從黨內對話開始，經過討論、對話、辯論形成新的共識，要台灣內部民眾接受，也能讓兩岸都能接受。但現在民進黨是執政黨，既然總統蔡英文希望跟共產黨對話，應先由他們凝聚共識，國民黨現在應該是透過對於九二共識的認知，在符合憲法精神，開放的態度，透過對話、辯論凝聚新共識。

郝龍斌表示，他始終相信，兩岸和平穩定是中華民國生存、經濟發展的關鍵因素，如何凝聚共識很重要，但遺憾中共不承認中華民國、否定一中各表，當初模糊空間沒有了，造成國民黨選舉挫敗。若不針對這件事情深切檢討，凝聚自己的兩岸論述，國民黨發展會受到侷限。

郝龍斌指出，目前國民黨最多只能算是中型政黨，他不是意識形態很強的人，國民黨應放下意識形態包袱，以民眾福祉為優先，只要跟核心理念不衝突，本就應該與其他政黨合作，在監督執政黨方面，可以跟民眾黨、時代力量合作，甚至在民生議題也可跟民進黨合作。

郝龍斌表示，他認為兩岸不和解、藍綠不和解，台灣沒希望，面對民進黨的鴨霸，監督抗衡的力量要夠強，甚至用任何手段阻擾，但在民生食安議題，如果能夠透過協商、合作，讓民眾享受到福祉，並不是不能合作。沒有為反對而反對，以民意為依歸。

郝龍斌指出，他參選的重要原因就是相信國民黨不好，台灣不會好，就算現在民進黨一黨獨大，如果沒有監督，絕對權力是絕對的腐化，讓國民黨重新站起，符合中華民國長遠的發展需求。

他表示，黨主席絕非政治人物的跳板，只有這樣才能團結整個黨，讓大家一致朝向目標前進。若當選，他最重要的任務是建立世代傳承的平台，全力尋找中興人才，包括未來可能的總統候選人及黨的接班梯隊，這是過渡期黨主席很重要的責任。

目前已宣布參選國民黨主席者，包括郝龍斌、孫文學校總校長張亞中、藍天行動聯盟主席武之璋。（編輯：郭萍英）1090121