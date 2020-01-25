廟宇是開放空間 府：總統參香沒有一定要戴口罩

（中央社記者溫貴香台北25日電）總統府發言人張惇涵今天答覆總統蔡英文參香祈福行程未配戴口罩一事表示，蔡總統所參拜的廟宇門口，廟方都會替信眾噴灑酒精消毒，並且廟宇屬於開放空間，總統的健康狀況也良好無虞，沒有一定要配戴口罩的問題。

大年初一，總統一早到台北市覺修宮、保安宮參拜，陪同參拜的內政部長徐國勇會前受訪表示，因防疫需要，參拜行程一律拱手不握手。此外，廟方人員也在總統抵達前，特別提醒排隊拿總統紅包的信眾相關規定，對於可能造成的不便請信眾體諒，防疫工作人人有責。

張惇涵表示，副總統陳建仁日前也以專業建議，一般健康的民眾到公共場所，並不一定要戴口罩；而發燒咳嗽的病人，或者有慢性疾病的患者，則建議盡量不要出入公共場所，若有必要到公共場所，請務必戴上一般的外科口罩。希望各界能夠一同分享正確的防疫觀念，毋須過度恐慌，而公眾人物最佳示範，就是不要冒充專家。

張惇涵說，農曆春節期間，適逢武漢肺炎的疫情挑戰，防疫工作需要政府和全民共同努力，請大家做好個人衛生管理，政府各單位也會堅守崗位，期盼所有民眾團結一致，度過這一次武漢肺炎的挑戰。（編輯：蘇志宗）1090125