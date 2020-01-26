羅文嘉一年胖6公斤 找林飛帆尬桌球化解職業傷害

（中央社記者葉素萍台北26日電）「我們都有嚴重的職業傷害」，民進黨秘書長羅文嘉找副秘書長林飛帆切磋桌球技法，羅文嘉說，他到中央黨部一年，胖了6.5公斤，要用一年的時間讓身心都恢復。

羅文嘉一個扣殺，林飛帆揮拍反擊，乒乓球出界。「球打不好沒關係，姿勢要好看」羅文嘉笑說，自己已經30年沒打桌球，技術水準還停留在30年前。

為了媒體的春節留稿，羅文嘉找來林飛帆打桌球。媒體好奇，為什麼選桌球？羅文嘉說：「打籃球，我被他吃死，怎麼打啦！」林飛帆立即回應「我站在三分線讓你！」這時，羅文嘉一個揮拍，殺球得分。

羅文嘉說，決定打桌球後，林飛帆問他「你是不是很會打？」，他則回答說「宰你足夠」；羅文嘉笑說，「政客就是吹牛，先嚇對方再說。」

羅文嘉透露，進民進黨中央黨部一年，忙到沒時間運動，而且特別會吃，用吃來療癒自己，每次和黨部同仁開完會，就趕快去吃一頓，開會也吃零食，有一陣子每到下午3、4時，他就到隔壁的財委會找零食吃，因為他的秘書覺得他愈吃愈胖，所以把零食鎖起來，不讓他吃。

「我們都有嚴重的職業傷害」，羅文嘉說，選前，他到台中黃昏市場掃街，一個媽媽看見他，尖叫：「羅文嘉你怎麼變那麼胖！」；到黨部一年，他胖6.5公斤，接下來要用一年的時間，讓身心都恢復。

林飛帆則說，自己在黨部半年，是胖了又瘦。媒體反問「有瘦嗎？」林飛帆拉高聲調說：「我現在沒有瘦嗎？講句公道話，有胖嗎？」

林飛帆說，之前在英國念書，最瘦時是63公斤，回台灣半年變73公斤，因為沒有節制，後來到黨中央，最高峰是74公斤，「但我180公分應該還可以啦，我只是臉腫，大家對我不要那麼苛刻。」（編輯：謝佳珍）1090126