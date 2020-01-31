郝龍斌：若陸不承認中華民國 三通有沒有必要繼續

（中央記者余祥台北31日電）參選國民黨主席的前副主席郝龍斌今天表示，與大陸交往應堅持中華民國存在的事實，但大陸若沒有善意回應，那兩岸間就不要交往，通郵、通商、通航等可以重新考慮有沒有必要繼續下去。

郝龍斌下午接受媒體專訪表示，中華民國是兩岸最好的連結，大陸應該尊重中華民國存在的事實，他也認為，中國應該撤飛彈，把飛彈放到西藏、蒙古，以中國的科技能力，不需要飛彈對著台灣，這是不友善的舉動，也讓台灣人對中國產生芥蒂與恐懼。

他認為，把這些問題勇敢地說出來，才是對大陸的善意，我們應該做大陸的諍友，也希望透過台灣的民主化，促進大陸民主方面的進展。以共產黨諍友角色、台灣民意優先角色，做該做的事情，這才是國民黨該做的事。

至於若大陸堅持不承認中華民國，郝龍斌說，那就不需要跟大陸交往，在通郵、通商、通航方面，可以重新考慮有沒有必要繼續下去，但當然他希望不需要用這種恐怖平衡、互相傷害的方式，兩岸間還是血濃於水的兄弟關係。

國民黨主席補選將在3月7日舉行，今天領表截止，將由郝龍斌對戰青壯派立委江啟臣。

也有意參選黨主席的孫文學校總校長張亞中也在下午前往黨中央領表；不過，因為張亞中未擔任過中央委員和中評委，參選黨主席資格不符，無法完成領表程序。

張亞中表示，國民黨要開大門走大路，不應對黨主席參選有曾任黨職的限制，不可再關起門，在小圈圈裡面玩。（編輯：蘇志宗）1090131