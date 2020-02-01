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國民黨兩岸論述 蔣萬安：會細膩討論或辯論

最新更新：2020/02/01 09:42

（中央社記者劉冠廷台北1日電）立法院第10屆立委今天報到，國民黨立委蔣萬安在談起黨主席補選時表示，接下來就要看參選人所提出的具體政見；至於黨的兩岸論述，他強調，黨內會有清楚細膩的討論，甚至辯論。

立法院第10屆立委今天報到，國民黨立委蔣萬安今天帶著妻小一起走紅毯，針對國民黨主席補選一事，他表示，接下來主要是要看主席參選人的具體政見，而更重要的是如何讓基層的民眾與黨員，願意讓哪位參選人能夠帶領黨，去面對接下來的改造工程。

蔣萬安也說，接下來國民黨會對兩岸論述有清楚、細膩的討論，會在黨內做充分的溝通，甚至辯論，找出一個貼近台灣主流民意的兩岸論述。

對於目前的口罩問題，蔣萬安則說，在政府宣布統一徵用調度口罩後，他接到非常多民眾的反映，說完全買不到口罩，學生即將開學，許多家長非常恐慌，國民黨立法院黨團會召開記者會，呼籲政府正視此問題，讓學童在開學後都能夠有口罩。

此外，今天是立委的報到日，立法院議場前鋪起紅地毯，迎接新科立委，國民黨的原住民立委廖國棟帶著著妻子，身穿原住民的傳統服裝，走上紅毯；而國民黨新科立委洪孟楷，也是牽著妻子，並抱著剛滿一歲的小孩走在紅毯上，相當吸睛。（編輯：楊凱翔）1090201

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