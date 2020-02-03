登記參選國民黨魁 江啟臣：兩岸論述須貼近民意

（中央社記者游凱翔台北3日電）角逐國民黨主席的立委江啟臣今天表示，兩岸論述的走向及選項，都必須確保以民主、自由為出發點；而黨主席是扮演「平台」角色，讓相關議題充分討論後、達成共識，但必須貼近民意。

2020大選落幕，國民黨總統、立委雙輸，黨內批評聲浪不斷，黨主席吳敦義請辭後，將在今天起一連兩天受理黨主席補選參選登記，獲得3萬4782份連署書的江啟臣上午赴中央黨部登記參與黨主席補選。

孫文學院院長張亞中上午也前往登記，但他未繳交連署書，而是提出給黨中央與全體黨員公開信，批評黨主席選舉需要連署與曾任中央委員或中評委資格限制，是「意圖使人不能參選」的違法行為，呼籲黨改變惡習及回應的訴求。

由於張亞中不具參選資格，是否有資格參選，他表示，將靜候黨中央最後決定。而同樣表態角逐黨主席的前台北市長郝龍斌，預計明天前往登記。

由於國民黨團總召林為洲日前提出「一中兩國」說法，江啟臣今天受訪表示，因為黨內不是一言堂，黨主席一職是扮演平台的角色，未來若他擔任黨主席，也不是他說的算，兩岸論述會經過必要的討論、辯論，最後形成最大共識。

他強調，台灣是民主國家、民主社會，國民黨身為一個主要政黨必須貼近民意，因此兩岸論述不管如何討論，走向及選項都必須確保以民主、自由為出發點。

江啟臣指出，全世界目前承認中華民國的國家共有15個，而兩岸分裂、分治是事實，要求北京正視中華民國的存在也是從過去到現在的要求，過往之所以在主權爭議下還能有功能性交流，主要是有善意、誠意及擱置主權爭議。他強調，除非戰爭，承平時期任何台海現狀的改變，都必須透過民意來授權。

至於若擔任黨主席，首要工作為何。江啟臣說，改革千頭萬緒，第一件事就是先理清頭緒，而任何黨員若對改革有意見，都可以提出來。

他說，若擔任黨主席，希望能讓改革工程順利，促進國民黨的組織扁平化、宣傳網路化，更希望服務數位化，找回黨員對黨的支持及信心。

媒體詢問，國民黨的黃復興黨部是否該改革。江啟臣認為，國民黨身為社團法人，所有黨員都是資產，特別是黃復興過去一向對國民黨非常忠貞，所以作為一個政黨，在改造過程中希望所有黨員都是改革夥伴，而不是被改革的對象，更重要的是，在新時代環境中，應該重新尋找每個黨員及黨部在時代中的任務跟角色，這才是改革方向，而不是簡單只講說「改、廢，或者是砍」。

另外，江啟臣登記完成離開黨部後也發生一段小插曲。民間團體「藍天行動聯盟」闖入國民黨中央黨部內高呼黨內改革，並力挺前國民黨主席吳敦義及高雄市長韓國瑜，多名警力也抵達現場維安，所幸沒有造成人員受傷。（編輯：林孟汝）1090203