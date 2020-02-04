武漢肺炎防疫短片 政院：69個電視頻道全天播

（中央社記者顧荃台北4日電）因應武漢肺炎疫情，行政院發言人Kolas表示，今天起每天提供2支長約1分鐘的衛教短片，在69個電視頻道播出，每小時播出一次。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，2月1日起政府依法徵用各有線、無線電視頻道，以跑馬、影片的方式播送防疫短片。2月1日至3日期間，每天播出一支影片，在黃金時段播出。

Kolas說，今天起每天提供兩支衛教短片，每片1分鐘，每小時播出，由各頻道自行決定播出時間，且各頻道在中午12時、晚間6時與8時整點播出。

她表示，目前共69個電視頻道（包括有線與無線），配合播出影片或跑馬，以及170個廣播頻道播出，各頻道都共體時艱，積極配合。

今天播出的兩支短片，內容是台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎醫師說明口罩不適合用酒精消毒後重複使用，建議健康民眾在戶外活動不用戴口罩，避免進出醫院與人多擁擠場所，並勤洗手；以及目前沒有新型冠狀病毒可以經由糞口傳染的證據，還是飛沫跟接觸傳染，因此民眾要勤洗手，例如上廁所後用肥皂搓20秒洗手。（編輯：林興盟）1090204