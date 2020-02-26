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台紐簽有機產品協議 駐台代表：兩個市場的勝利

最新更新：2020/02/26 16:32

（中央社記者陳韻聿台北26日電）紐西蘭與台灣今天簽署有機產品相互承認執行協議，可望增進雙邊相關商品貿易。紐西蘭駐台代表涂慕怡說，這是台紐兩個市場的勝利。

紐西蘭是與台灣簽署有機產品相互承認執行協議的第3個國家。日本拔頭籌，去年10月與台灣完成簽署，澳洲則是第2個簽署國。澳洲駐台代表處指出，相關協議已於今年1月23日生效。

駐紐西蘭代表處表示，為促進與紐西蘭的有機農產品貿易和有機農業合作，行政院農業委員會經與紐國初級產業部諮商並實地訪視後，與紐方就相互承認有機規範及管理制度達成共識。紐西蘭商工辦事處（NZCIO）及駐紐西蘭代表處（TECO）今天完成簽署相關協議。

駐紐西蘭代表處指出，此協議有助台灣業者節省銷售有機農產品至紐西蘭的驗證成本，提升產品競爭力，增進與紐西蘭此一新南向目標國的農業交流合作。

紐西蘭駐台代表涂慕怡（Moira Turley）表示，協議對兩個市場而言，都是勝利；台灣消費者對從紐西蘭進口的有機農產品將有更大信心，反之亦然。

涂慕怡指出，紐西蘭是台灣第4大農產品進口來源，並自豪於向台灣提供世界一流食品和飲料。

台紐有機產品相互承認執行協議預定今年5月生效。（編輯：郭無患）1090226

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