國台辦稱民進黨編織謊言 徐國勇：假訊息

（中央社記者郭建伸台北4日電）中國國台辦昨天指出，民進黨當局指責中國網軍在台灣散布疫情假消息，完全是編織謊言。內政部長徐國勇今天備詢指出，國台辦發言人這句話本身就是假訊息，假訊息的IP多源自國外或中國。

立法院內政委員會今天邀請內政部、移民署、警政署等機關進行「落實旅客入境資料查核，檢討居家訪視機制並加強警消及邊境等勤務人員防疫安全精進措施」專題報告。

民進黨立委賴惠員質詢指出，有關武漢肺炎的假訊息數量有多少？徐國勇說，警政署調查至今有178件，移送100人共69件，目前還有約100件還在全力偵辦，並強調，只要他一看到假訊息，就會傳給警政署長陳家欽。

賴惠員也提到，中國國台辦發言人朱鳳蓮稱，大陸網友在台散佈疫情假消息完全是民進黨當局編織謊言，詢問徐國勇如何看待？

徐國勇說，國台辦發言人這句話本身就是假訊息，事實上假訊息都從中國來；警政署調查發布假訊息的IP，很多源自國外或是中國，甚至會用跳板。

徐國勇說，除了警政署調查，有偵查職權的調查局、海巡署都會處理，強調會全力追擊；若接獲民眾檢舉假訊息，政府一定會處理，行政院資安處會向社群媒體要求下架，若需要檢調機關發文，法務部也在進行。（編輯：郭無患）1090304