洪秀柱質疑郝江避兩岸問題 張亞中籲愛黨不投票

（中央社記者余祥台北5日電）國民黨主席補選7日舉行，前主席洪秀柱今天表示，兩位主席候選人郝龍斌和江啟臣對兩岸問題語焉不詳，令她憂慮；孫文學校校長張亞中則批兩人的兩岸論述拿香跟著民進黨拜，並呼籲黨員「愛黨不投票」。

國民黨新任黨主席將在7日選出，由前副主席郝龍斌與青壯派立委江啟臣兩人競爭。

洪秀柱透過新聞稿表示，2位候選人對兩岸問題或刻意不談或語焉不詳，她深感憂慮，在變與不變之間，不能變的是國民黨的核心價值，絕不能背棄中華民國憲法與立國基礎三民主義精神。

洪秀柱提及，當年提出和平政綱，內容為「在中華民國憲法的基礎上，深化九二共識。積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性，扮演推動兩岸和平制度化角色，確保台灣人民福祉。」現在看來，完全是當前兩岸人民最需要的兩岸政策方向。

張亞中也透過新聞稿表示，郝龍斌和江啟臣兩人的兩岸論述隱約表達的就是要撇清與大陸的關係。

張亞中說，民進黨以分離主義為核心的兩岸政策，會將兩岸帶向衝突或戰爭，國民黨與民進黨最大的區別應在於，國民黨可為兩岸尋求和解帶來和平。

但張亞中認為，江、郝兩人的論述，只是拿香跟著民進黨拜，五十步笑百步，讓國民黨在台灣及兩岸失去了立足的空間。真正的中國國民黨員、孫中山信徒的黨員、以兩岸和平為念的黨員，7日黨主席補選還要去投票嗎，不投票是無奈，也是態度與立場。

對此，郝龍斌回應說，他捍衛中華民國、堅決反對台獨的核心價值非常明確，這也是國民黨的核心價值，他會以此立場處理兩岸關係；每一位愛黨的人都應該出席投票，投給最能捍衛中華民國的人。

江啟臣則表示，不投票運動，傷害的會是國民黨的黨內民主以及國民黨的改革，而不是參與選舉的兩位候選人，盼7日當天黨員踴躍出來投票，讓國民黨可以透過補選的投票邁開大步，勇敢踏出改革的第一步。（編輯：趙蔚蘭）1090305