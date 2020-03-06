大學推甄口試防疫策略 潘文忠：已有完整規劃

（中央社記者范正祥台北6日電）國民黨立委萬美玲今天質詢關切許多考生將於4月進行大學二階甄試口試，政府是否已擬好防疫因應策略。對此，衛福部長陳時中說，都研究過防疫準備；教育部長潘文忠也說，已有完整規劃。

立法院進行立委對行政院長施政方針及施政報告質詢。

因應武漢肺炎疫情防疫，萬美玲質詢，4月的大學二階甄試口試，許多考生要跑很多學校，眾多學生同時間擠在幾間教室等待口試，加上陪同家長，將形成大規模群聚，彼此之間的間隔，還有進行口試時距離非常近，會不會成為防疫缺口，萬一當中有人發生確診，教育部跟衛福部是否已經有擬定好因應策略。

陳時中答覆，中央流行疫情指揮中心也有討論過，基本上就是不要太密集，間隔一定距離，都研究過防疫準備。

他說，因為都是已知的人，不是非特定人的聚集，已知的人就可以做適當的安排，譬如教室就多開放幾間，幾個相關的科系學院就分開來考，可以做適當的安排。

潘文忠說，4月進行大學二階甄試口試，教育部與各大學確實是嚴陣以待，中央流行疫情指揮中心專家諮詢會議也特別指導，已經用專案的方式在做規劃。

潘文忠表示，有關試場安排、體溫量測，或要有獨立試場以防臨時有考生發生狀況須做即時安排，各大學2、3月間都辦過辦研究所考試，已經提前操兵過一次。

被追問因應細節，潘文忠說，如有考生確診或必須居家隔離，無法到考場面試，為了維護考生權益，會改變這類考生原本要參加的面試，就不要參加面試，屬於面試的成績，就平均分配到原來學測或初審的佔比，維持考生公平性；甚至有部分可能留在境外沒有辦法但今年高三的學生，權益也同樣比照這樣的方式維護。

潘文忠表示，相關的防疫準備，會以中央流行疫情指揮中心的專業協助做依據。（編輯：蘇龍麒）1090306