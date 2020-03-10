武漢肺炎防疫 8縣市提供清明節線上追思服務

（中央社記者顧荃台北9日電）清明節將至，內政部今天表示，因應武漢肺炎疫情變化，鼓勵民眾採分流掃墓或線上祭祖，目前已有台北市、新北市等8縣市提供線上追思服務，民眾可多加利用。

內政部下午透過新聞稿表示，為免疫情擴散，鼓勵民眾清明節時採分流掃墓，或由少數族人代表現場祭祀，並以網路直播方式參與；或提前清整墓園，避免群聚感染風險。

內政部指出，為方便民眾遠距追思，台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、彰化縣、雲林縣、金門縣等地方政府，都有提供線上追思服務。

內政部說，日前已函請地方政府輔導轄內公私立殯葬設施，於疫情期間停止辦理千人以上的大型清明法會，如需辦理，應落實各項防護措施，並規劃適當活動空間，保持空氣流通，也可透過網路直播等方式參與，減少人群聚集接觸感染風險。

內政部表示，目前多數地方政府已取消、延期或改為線上直播方式舉辦法會、實施殯葬設施人流管制、提前於3月開放納骨塔及墓園、清明連假不開放入塔祭拜等防疫規劃。

此外，也要求進入殯葬設施前應先確實量測體溫，清潔手部，並禁止發燒、呼吸道症狀的人員進入等，以避免祭祖人潮群聚傳染隱憂。（編輯：林興盟）1090310