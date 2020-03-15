光德寺住持淨心圓寂頌讚會 藍綠政要到場追思

（中央社記者程啟峰高雄15日電）佛教界聞人、高雄光德寺重興住持淨心老和尚上個月圓寂，寺方今天舉行圓寂讚頌會追思，因為淨心生前與政壇互動良好，藍綠政要今天紛紛到場弔唁，緬懷淨心對社會及宗教界貢獻。

這場圓寂讚頌會上午在光德寺外廣場搭棚舉行，各界人士均到場參加，並配合武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，會場入口也派員為入場者量測體溫，進行手部消毒，嚴禁發燒者入場。

總統府秘書長陳菊在內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲陪同下與會；國民黨主席江啟臣與高雄市長韓國瑜及國民黨高市黨部主委莊啟旺等人也同時現身現場，前總統馬英九、前副總統吳敦義及前高雄縣長楊秋興隨後陸續到場弔唁。

陳菊代表總統蔡英文頒贈總統褒揚令，表彰淨心一生對社會及宗教界的貢獻，江啟臣也頒贈華夏一等獎章致敬，莊啟旺等國民黨人士隨後上前覆蓋黨旗，送淨心最後一程。

淨心在民國18年出生，於弱冠之年（20歲）剃度出家，畢生致力弘揚佛法、僧伽教育、慈善救濟及社會公益70餘載，為佛教界聞人，他在2月15日圓寂，享耆壽91歲。（編輯：洪學廣）1090315