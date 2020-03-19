台防疫奏效 前丹麥總理：值得世界學習

（中央社18日紐約綜合外電報導）武漢肺炎疫情蔓延全球。前丹麥總理拉斯穆森表示，雖然台灣距離中國很近，但疫情卻遠低於中國，台灣利用大數據、透明、由中央指揮的防疫作為奏效，值得世界各國學習。

時代雜誌（Time）網站今天刊登拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）撰寫的文章，名為「台灣被拒於全球衛生討論之外。她的參與，可拯救人命」（Taiwan Has Been Shut Out of Global Health Discussions. Its Participation Could Have Saved Lives）。拉斯穆森於2001年至2009年擔任丹麥總理。

拉斯穆森指出，台灣2300萬人中有85萬人定居中國，40萬人在中國工作；台灣與中國之間最近距離只有130公里，種種因素理應使台灣遭遇疫情大爆發，但截至18日止，台灣確診人數為100人，中國確診病例已超過8萬。

他說這並非偶然，台灣有了2003年抗SARS的經驗，這次在武漢出現疫情時，就做好準備，並迅速採取各樣因應作為，包括辨識病毒、利用大數據防堵。

拉斯穆森表示，全球衛生社群原本有機會學習台灣的經驗，但近年來由於北京操弄地緣政治，台灣的世界級衛生專家卻被拒於門外。

這包括世界衛生組織（WHO）。直到2016年為止，台灣都能以觀察員身分參與世衛大會，但台灣最近已連續3年未能受邀參與。台灣希望派專家參與世衛技術性會議，也常遭到拒絕，去年一場有關流感疫苗的討論就是一個例子。

拉斯穆森指出，台灣已清楚表明希望參與這些會議，也願以觀察員身分參與。台灣能對全球衛生社群提出建言，然而，中國卻將全球衛生扯上地緣政治，「如今我們看到了後果」。

不過，現在開始向台灣學習還不算太晚。他說，台灣結合大數據、透明與中央指揮的防疫作為領先全球。疫情爆發以來的前5週內，台灣採取124項作為，包括發布旅遊警示與禁令、分配口罩資源等。

他寫道，台灣也利用科技，整合全民健保系統與移民署資料庫，掌握民眾14天內的旅遊史，要求曾前往高風險地區的民眾進行自主隔離。另外，也利用手機來追蹤，確保民眾待在家裡。

伴隨這些措施的是政府的高透明度，包括每天舉行記者會說明，利用簡單易懂的訊息向民眾宣傳多洗手、戴口罩等防疫作為奏效。

拉斯穆森表示，也許並非所有台灣的做法都適合直接複製到歐洲國家或美國，但無庸置疑的是，這些作為已成功拯救人命並有助預防普遍的大眾恐慌。

「現在是時候告訴中國，確有地方可以討論地緣政治的，但不是在世界衛生組織。」（譯者：侯姿瑩/核稿：陳亦偉）1090319