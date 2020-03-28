藍22縣市黨部主委全派任 李乾龍可望兼任新北

（中央社記者余祥台北28日電）國民黨高層日前透露，22縣市黨部主委將全數派任，不再直選，預計30日公布人選；其中，新北市黨部主委若無人接手，原本即為新北市黨部主委的黨秘書長李乾龍可望兼任。

為落實黨內民主、減輕黨中央財務負擔，前國民黨主席吳敦義2017年上任時推動首次10縣市黨部主委直選，包括台北市、新北市、台南市、花蓮縣等，其餘12縣市為黨主席派任。不過，各地方黨部主委的任期皆已在去年10月25日屆滿，因應2020年總統大選及黨主席補選才留任至今。

國民黨主席江啟臣上任後宣布加強地方經營，但各縣市地方黨部主委在2020年總統立委選戰大敗後紛紛求去，目前屬於看守狀態；江啟臣上任逾3週，地方黨部主委人事仍未就定位。

據了解，黨秘書長李乾龍積極尋覓地方主委人選，也拜託黨內人士幫忙，可望在30日公布全國22縣市黨部主委人選，並且全數為黨中央派任，沒有直選，未來黨將一條鞭領導。

對於縣市黨部主委全改派任，不具名中常委表示贊同，他說，過去的縣市黨部主委直選後續出現很多問題，除直選黨部主委容易自成派系，不甩黨中央指令，在立委提名權上更常與黨中央相左，全改派任有助於黨的領導。

不過，該人士認為，由於是黨中央派任的，若出了事等於是要由黨中央扛全責，責任也更重，重點還是在於能否找到真心為黨付出、適當的黨部主委人選。

黨內青壯派立委也支持，主要是因為黨部主委直選勞民傷財，且現在地方黨部在選戰中角色弱化，也可以考慮精簡人事。

據了解，新任的黨部主委可能多為原主委續任，包括國民黨副秘書長謝龍介可望續任台南市黨部主委，高雄市黨部主委莊啟旺、屏東縣黨部主委廖婉汝、花蓮縣黨部主委張峻都可望續任；不過，相關人事仍以黨中央下週公布為準。（編輯：張良知）1090328