因應疫情 行政院會9日首度部分視訊會議

（中央社記者顧荃台北5日電）行政院發言人Kolas今天表示，因應武漢肺炎疫情，每週四固定召開的行政院會要減少人口密度，9日起六都代表與在較遠處辦公的部會首長可不用到行政院出席院會，改採視訊會議參與。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）受訪時表示，9日起行政院會就會改採部分視訊會議的方式進行，包括六都首長代表，以及辦公地點離政院較遠的部會，像是在新莊聯合辦公大樓的文化部、原民會、客委會等部會，將改用視訊遠距參與會議，這也是行政院會首次採取視訊會議。

Kolas說，因中央流行疫情指揮中心公布的社交距離指引，人與人在室內要維持1.5公尺的距離，因此採用部分視訊會議可降低會議室內的人口密度；官員不用到現場，也可減少搭乘大眾運輸工具而感染的風險。

Kolas表示，改採視訊會議的詳細名單與人數，目前還在統計中；視訊會議的設備，則已測試並安裝好，屆時進行會議的方式，類似中央災害應變中心連線各地方政府的模式。

至於未來是否會全部官員都不用出席、改用視訊開會，Kolas回應，將視疫情發展狀況而定。

另外，口罩實名制2.0新功能即將上路，曾在網路上預購的民眾，將可在超商領貨時，持健保卡「續訂購」，目前正在進行超商內部封測。

政務委員唐鳳明天將報告測試狀況，若測試順利，擬於9日上路；待未來系統穩定後，政院研擬將全面開放民眾可直接在超商預購口罩。（編輯：林興盟）1090405