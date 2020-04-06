立院司委會首次視訊參訪 2庭長直播防疫措施

（中央社記者王揚宇台北6日電）武漢肺炎疫情當前，立法院司法及法制委員會今天以視訊參訪方式，了解司法院所屬法庭的防疫措施。立法院司法及法制委員會召委李貴敏說，以視訊進行參訪是第一次，盼能發現問題並予以解決。

立法院司法及法制委員會今天視訊參訪司法院所屬法庭就因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情的防疫措施及執行情形，立委在立法院紅樓302會議室看視訊畫面，由司法院秘書長林輝煌、士林地方法院庭長蔡守訓、台北地方法院庭長黃珮禎等人，說明防疫措施。

根據司法院提供的書面資料，司法院在1月29日召開第1次防疫小組會議，而司法院所屬機關在1月31日就訂定司法大廈因應新型冠狀病毒（武漢肺炎）機關防疫措施，各自成立防疫小組，訂定相關規定及採取必要防疫措施。

此外，司法院為防止群聚感染的風險，確保公務正常運作，已規劃異地辦公及居家辦公等應變措施，而司法院已依法院刑事遠距訊問擴大作業要點規定，就防疫期間處理強制處分訊問被告事項，核定「得使用遠距訊問」，並函頒「各級法院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情處理強制處分事項訊問被告之防疫措施」，重點包括防疫優先原則、得採遠距訊問或於管轄區域內就地訊問等。

為了今天的視訊參訪，林輝煌昨天邀集相關同仁，進行預演及測試，希望今天的視訊參訪能順利進行。

蔡守訓介紹指出，除在給民眾的傳票或通知書上面有註明相關防疫措施，士院入口處也會有值勤員警，替進入法院的民眾量測體溫，另外也設置電子看板宣導防疫措施，進入法庭內，座位採梅花座等，要將病毒阻絕於法院外。

民進黨立委吳玉琴受訪指出，之前立法院程序委員會用視訊會議方式進行，效果還不錯，今天與司法院所屬法庭進行視訊，算是初體驗。

國民黨立委林為洲認為，不曉得疫情未來會如何發展，因此今天以視訊參訪的方式進行測試，有其必要，能從中了解兩端系統的穩定性，各委員會也應該嘗試，在一些議程以視訊方式進行。

國民黨立委李貴敏表示，3月初她就邀請立法院秘書長林志嘉報告立法院因應肺炎的防疫措施及執行成效，並思考能否用遠距視訊的方式來監督行政機關，今天採視訊參訪，了解司法院所屬法庭的防疫措施，最重要的，是要能發現問題並解決。（編輯：紀淑芳）1090406