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首頁 / 政治

Zoom有資安疑慮 外交部：未使用

最新更新：2020/04/06 17:40

（中央社記者陳韻聿台北6日電）武漢肺炎蔓延全球，異地辦公、線上會議成趨勢，卻也隱含資安疑慮。外交部今天說，Zoom視訊軟體因使用部分中國產製的軟硬體及服務，為維護資安，外交部並未使用。

外交部發言人歐江安說，為因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，外交部已超前部署，為異地辦公等防疫措施做準備，在選擇遠距溝通所需視訊軟體時，已將資安議題列為主要考量。據外交部瞭解，Zoom視訊軟體因使用部分中國產製的軟硬體及服務，為維護資安，外交部並未使用。

歐江安強調，外交部所使用的視訊軟體已完成各項註冊登錄作業，且經多次測試，其效能及資安均符合標準需求。

武漢肺炎令Zoom人氣竄升，近日卻爆出它有一系列安全漏洞，包括讓Mac用戶的網路攝影機及麥克風容易遭駭，以及能讓駭客植入惡意程式碼，肆意錄音錄影。為此，於2011年創立Zoom的華裔美籍執行長袁征在部落格發文致歉，承諾會解決相關問題。

目前美國國家航空暨太空總署（NASA）和太空探索科技公司（SpaceX）等單位已禁用Zoom，聯邦調查局（FBI）波士頓辦公室3月30日也發布相關警示，呼籲Zoom用戶不要在公共或是共享網域內舉行視訊會議。

台灣和美國3月31日召開由雙方高階官員出席的虛擬論壇，討論促進國際防疫合作、恢復台灣在世界衛生大會觀察員身分等議題。由於台美未來預期還將召開其他線上會議，相關軟體資安問題因此引發關注。（編輯：林興盟）1090406

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