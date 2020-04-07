駐加代表投書籲合作抗疫 台僑連署致函杜魯道

（中央社記者胡玉立多倫多6日電）駐加拿大代表陳文儀今天投書當地國會山莊時報（Hilltimes）指出，為對抗2019冠狀病毒疫情，加拿大和台灣應更積極交流合作；加拿大政府若想尋求合作夥伴，台灣是上上之選。

投書刊出同一天，一份署名「台加社區」的連署活動，也在Change.org網站展開。連署信寫給加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和衛生部長海杜（Patty Hajdu），指加拿大對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的醫護用品短缺，呼籲加拿大政府「向台灣尋求協助」。

總統蔡英文日前宣布捐贈1000萬片口罩給國際社會，其中700萬片捐給疫情較嚴重的歐盟會員國及英國與瑞士，另外200萬片捐給美國、100萬片捐贈給台灣15個邦交國。

台灣口罩首批國際捐助對象並未包括加拿大。但加拿大醫療及個人防護用品短缺是不爭的事實。加拿大在開口「向台灣尋求協助」方面，是否處於某種兩難局面，已引發關注。

陳文儀投書提到，日前世界衛生組織（WHO）一位高級顧問接受媒體採訪，面對台灣成功抗疫、WHO是否重新考慮台灣入會問題時，不僅未回答問題，甚至直接切斷訪問視訊，刻意迴避提問；最後以「已討論過有關中國的問題」搪塞回應。陳文儀表示，WHO高級顧問的表現令人遺憾。

但陳文儀也說，這起事件再次提供全世界對幾個重要問題思考的機會：台灣地理位置緊鄰中國，迄今肺炎確診病例僅逾300例及5人病逝，為何被WHO等國際機構排除在外？為何某些國際組織官員對有關台灣的問題刻意閃躲？

他認為，答案很明顯，就是基於政治考量，中國脅迫國際社會對台灣問題噤聲。北京當局不允許台灣參與國際組織並貢獻所能，已嚴重損害國際社會的抗疫能力。

儘管中國試圖強化對WHO等國際機構的政治影響力，但視台灣防疫經驗為典範的國家與日俱增，國際社會並未依北京當局所願避免與台灣來往，尋求與台灣政府進行有意義合作的國家，不減反增。

陳文儀指出，台灣與美國、歐盟、捷克及澳洲皆就對抗疫情達成互惠合作協議，包括疫情資訊及臨床研究經驗的共享、疫苗及檢測工具的開發、個人防護裝備及防疫物資原料相互支援等合作。台灣是個已經準備好、也有合作意願的夥伴，與台灣並肩抗疫，將獲益良多。

陳文儀表示，值得一提的是，加拿大是有興趣加入與台灣合作的行列。加拿大駐台北貿易辦事處長芮喬丹（Jordan Reeves）日前拜會中央研究院院長廖俊智，雙方就台灣研發快篩檢測及防疫策略進行討論。加方表示，加台可以在許多方面合作，以壓平感染曲線。

陳文儀指出，台加確實應該更積極交流合作，加拿大政府若想尋求合作夥伴，台灣是上上之選。兩國近來互動方向正確，可合作方案很多，包括提升雙邊科學研究交流互動、民間機構協力參與、疫苗研發及最佳診斷治療方法共享，個人防護裝備相互供應支援等。

同時，陳文儀強調，加台雙邊合作前景看好，但在重要國際組織中與台灣合作，仍荊棘重重。若WHO在疫情爆發之初便聽取台灣專家們提出的警告，或許能避免大流行造成的嚴重傷亡。

但WHO持續漠視台灣，未將台灣提供的資訊與世界各國分享。即使台灣政府不斷爭取參與WHO舉辦的會議論壇，台灣的申請一直遭忽視或拒絕。2009年至2019年，台灣一共向WHO申請參與187場技術性會議，僅受邀參與57場，被拒率高達7成，顯見WHO即使在處理參與技術性會議事宜時，仍持續政治考量，對台灣設限。

陳文儀表示，誠如杜魯道的主張，加拿大等國須持續支持台灣有意義參與WHO。世界衛生大會（WHA）在即，國際社會應持續支持台灣以觀察員身分參與，許多加拿大國會議員已明確表達支持，期盼能有更多人效仿，爭取台灣有意義參與WHO、國際民航組織（ICAO）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際論壇。

陳文儀投書寫道：「台灣需要國際社會伸出援手；由2019冠狀病毒疫情亦可看出，世界也需要台灣協助。受制於狹隘政治傾向已不合時宜，與台灣共同合作乃當務之急。」（編輯：韋樞）1090407