藍數位科技長決選名單出爐 張哲生簡勤佑入列

（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨今天公布「數位行銷科技長」決選名單，共10位候選人，其中包括知名網紅張哲生、網路論壇Dcard創辦人簡勤佑等人，黨主席江啟臣表示，會盡快聯繫入選人，於11日下午進行決選。

江啟臣推動黨內數位化，日前公開海選「數位行銷科技長」，他今天晚間透過臉書表示，海選名單出爐；從100多個人找出來10個真的是非常艱鉅的任務。評審們除了提前預審，現場討論也花了兩個多小時，一輪輪刪掉可惜的遺珠，最後選出10名。

進入最終名單的10位候選人包括張哲生、簡勤佑、門薩學會成員張百堂、曾任緯來電視台行銷總監的張之謙、pagamo線上學習創辦人楊立潔、知名行銷人李建勳、社群行銷總監蔡佳穎、軟體公司負責人深海、產業分析師賈維琳、網路行銷公司創辦人王志偉。

江啟臣說，將盡快聯繫入選人，說明決選辦法，並在11日下午進行決選，決定最終的人選，來跟他們一起進行國民黨重設計的工程，也歡迎大家一起來關心。

至於在決選的評審，則是邀請到江啟臣、革命實踐研究院長羅智強、文傳會主委王育敏、前立委許毓仁、智策慧行銷顧問公司執行長陳茂鴻、文化大學廣告系教授鈕則勳、宜蘭大學資訊工程系副教授夏至賢。

此外，決選時也將邀請到知名網紅「四叉貓」擔任提問人。四叉貓透過臉書表示，這次國民黨舉辦的數位諸葛亮海選活動，他很認真的寫了一篇履歷去報名，可能是寫太好，所以國民黨那邊剛剛聯繫他，讓他直接晉級成決選賽7大評審中的第8人；到時他會想一些尷尬的問題，來為難這些參賽者的。（編輯：楊凱翔）1090407