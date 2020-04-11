出任數位長 簡勤佑：初步構想幫藍委增網路素養

（中央社記者余祥台北11日電）Dcard創辦人簡勤佑將出任國民黨數位行銷科技長，他今天表示，自己是年輕人中最懂得網路社群的人，對帶領國民黨在網路世界反敗為勝有信心，初步構想從幫黨籍立委增加基本的網路素養開始。

國民黨主席江啟臣在主席辦公室下設數位行銷科技長職位，拉高層級，希望加強國民黨的網路戰力；針對外界質疑國民黨無法支付好人才好的薪水，江啟臣日前也直接說：「薪水找我談」。

國民黨晚間透過新聞稿表示，數位行銷科技長由Dcard創辦人簡勤佑出任，簡勤佑今年30歲，畢業於台大資訊管理學系，創辦校園論壇Dcard，簡勤佑想法具有網路行銷戰略的高度，也有實際執行的戰術經驗，相信可讓國民黨更貼近青年人，獲得更多認同。

簡勤佑晚間接受中央社記者訪問表示，他剛剛接獲通知才知道自己出任數位行銷長，目前正等待通知看何時與江啟臣深談未來的策略和構想。

至於上任後的第一步，簡勤佑說，他還沒有接觸到很多國民黨的資訊，初步構想，可以從增加黨籍立委的網路素養開始，很多立委其實都不錯，只是不太熟悉網路生態。

外界關注薪水如何，簡勤佑未透露實際數字，他僅說，薪水對他來說不是最重要的，他只是想好好做事，對台灣有點貢獻。

簡勤佑在決選前受訪時表示，他離開Dcard一陣子，也隱居了1、2年，在找下一個大的舞台，國民黨是他可以好好發揮的地方，因為國民黨在網路上的聲量明顯落後，全都可以再加強，像是影片長度可以縮減，或是圖片設計，可以更符合現代人的閱覽需求等。

媒體詢問，年輕人對國民黨很反感，扭轉網路形象是否很困難，簡勤佑說，這對他來說就是挑戰，若沒有挑戰性，他也不會來參賽。

至於數位行銷科技長的定位，親近江啟臣的黨內人士表示，主要是為黨訂定整體網路作戰策略，必須了解網路風向，能夠為黨凝聚網路的意見領袖，另也要熟悉各種社群平台等網路工具，配置整體網路行銷資源。

數位行銷科技長與國民黨文傳會和新媒體部如何分工，該人士表示，黨的內容仍需要靠文傳會產出，新媒體部主要是技術執行角色，未來數位行銷科技長、文傳會、新媒體部三方將分進合擊、密切合作。

對於簡勤佑出任國民黨數位行銷科技長，Dcard臉書發文表示，2017年，創始的夥伴之一簡勤佑離開Dcard，今天聽到他即將邁入職涯新方向，恭喜他接下一個挑戰十足的新職務，希望同為年輕人的簡勤佑能聆聽年輕人的心聲，真實反映年輕人的想法，帶給台灣有希望的未來。

Dcard指出，簡勤佑已經不參與Dcard經營團隊多年，Dcard身為平台，會堅定保持立場的公正性，讓多元聲音能在平台發聲。（編輯：謝佳珍）1090411