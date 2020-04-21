外交部：哪國率先通報非重點 WHO回應與處置才是

（中央社記者陳韻聿台北21日電）WHO秘書長譚德塞20日重申台灣未曾通報武漢肺炎可能人傳人。外交部今天說，哪一個國家率先通報WHO不是重點，WHO的研判、處置和回應才是。外交部希望WHO就此進一步說明。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大，目前已累計超過248萬個確診病例、超過17萬人死亡。世界衛生組織（WHO）領導全球因應疫情的作為屢受批評，更被質疑忽略台灣去年12月31日關於武漢肺炎可能人傳人的示警。

外交部發言人歐江安表示，各方關切的焦點不應是哪一個國家率先通報WHO，而應是WHO秘書處當時的處理、研判與回應。台灣希望WHO秘書處能進一步說明，去年底疫情發展初始期，各國有哪些通報、WHO有何處置，以釋各界疑慮。

歐江安強調，台灣的衛生福利部疾病管制署善盡國際防疫合作責任，得知中國武漢市可能爆發「人傳人」疫情後，隨即於去年12月31日以電郵方式通報WHO的國際衛生條例（IHR）聯繫窗口，告知武漢已發生至少7例非典型肺炎，並特別提及病患正「隔離治療」，台灣希望取得更多疫情資訊。

歐江安說，公衛專業人員有能力據此研判相關病例有「人傳人」可能。台灣方面也已說明，由於當時台灣境內並無確診病例，因此無法「明示」武漢肺炎有「人傳人」的情形。

歐江安指出，疫情最初在武漢市爆發時，各國對相關狀況一無所悉，WHO作為國際間最重要的醫衛專業組織，應就疫情提供各國即時正確的資訊及指引。

台灣當時向WHO秘書處通報，正是善盡維護國際公衛的責任。外交部再度呼籲WHO秘書處回歸該組織成立的初心，以專業、中立立場協助各國有效應對全人類共同面對的武漢肺炎危機。

譚德塞20日在WHO日內瓦總部記者會上再度否認台灣曾作相關通報，並表示疫情資訊最早由中國提出。

譚德塞說，第1封電子郵件並非來自台灣，當時許多其他國家地區都要求說明，而第一份疫情通報來自中國武漢；台灣很明確並未通報人傳人，台灣與其它「實體」（entity）一樣，僅要求更多說明。（編輯：郭無患）1090421