立院初審民法約定利率 立委意見不同送協商

（中央社記者王揚宇台北22日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過民法第205條條文修正草案，在場立委就約定利率是否從現行的20%調降至10%或15%或16%或維持不變，未有一致共識，因此送朝野協商。

立法院司法及法制委員會今天審查國民黨立委李貴敏等31人擬具「民法第205條條文修正草案」等案；現行民法第205條條文規定，「約定利率，超過週年20%者，債權人對於超過部分之利息，無請求權。」

李貴敏提出的修法版本，是將約定利率降為10%，以及增加包括明定債權人受領超過部分的利息，應予返還的義務，並明定債權人不得以遲誤費、手續費或其他名目規避等規定。

委員會討論過程中，民進黨立委蔡易餘等人提出修正動議，除維持現行條文外，也增加利息、約定違約金及各種名義的費用，其合計總額準用現行條文等規定。

民進黨立委吳玉琴等人提出的修正動議則規定，約定利率，超過週年15%者，超過部分無效。但法令另有規定者不在此限。此無效部分，債務人已為給付者，得抵充原本，或依關於不當得利的規定，請求返還。

民進黨立委鄭運鵬認為，如果要修利率有3種方法，一種是直接調整數字，另一種則是採浮動利率，就是指定一個基本利率再加上一個利率，或是採用差別費率，像是有的國家也是採用這種方式，例如總額越高利率越低等。

根據法務部提供的書面資料指出，民法第205條的適用範圍廣泛，允宜保留一定彈性，容許當事人以約定利率合理控制其金錢債權風險，而且相關機關仍持保留態度，例如考量是否會限縮金融機構與民眾借貸資金流動性之虞，或者是民法為規範一切民事契約的普通法律，為因應社會經濟變化對利率波動的影響，宜有充分彈性。

今天列席備詢的法務部次長陳明堂則提到，民國102年討論過約定利率是否下修，當時有提到約定利率可改為16%。

由於在場委員對於約定利率各有主張，包括改為15%、16%或維持不變，也考量民間實務借貸情形，並希望行政單位要注意相關風險評估等，對於利率到底要下修多少，並未達成一致共識，雖完成初審，但後續要交由朝野協商討論。（編輯：林孟汝）1090422