台灣防疫外交 10萬醫療級口罩援贈新加坡

台灣援贈的口罩運抵新加坡，駐星代表處22日舉行捐贈儀式，新加坡紅十字會執行長班傑明（Benjamin William）（右）接受口罩後與駐星代表梁國新（左）合影。（駐新加坡台北代表處提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 109年4月22日

（中央社記者黃自強新加坡22日專電）台灣援贈新加坡10萬片醫療級口罩運抵新加坡，駐星代表處今天在新加坡紅十字會舉行捐贈儀式。駐星代表梁國新強調，防疫無國界，唯有共同努力才能一起戰勝病毒。

駐新加坡台北代表處在下午3時的捐贈儀式中，將10萬片醫療級口罩致贈給新加坡紅十字會執行長兼秘書長班傑明（Benjamin William）。

對台灣本身也有疫情的需要，仍然援贈新加坡口罩，班傑明特別表示感謝，在這個疫情困難的時刻，口罩特別顯得珍貴。這批口罩將交由新加坡紅十字會的第一線服務人員、志工、年長者以及移工等弱勢族群使用。

班傑明並說，要在疫情過後進一步洽談雙方合作可行性。

梁國新致詞表示，台灣贈予新加坡的口罩，是外交部統籌規劃、對各國進行人道援助1000萬個口罩計畫的一部分，象徵台星雙方的堅實友誼，以及全球團結齊心，共同對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的重要性。

他指出，防疫無國界，唯有透過大家共同的努力，才能一起戰勝病毒（together stronger）。

梁國新致詞時除感謝紅十字會安排，並說明台灣送給新加坡的口罩數量雖然不多，但代表著台灣政府與人民的善意和友誼。台灣民眾對於新加坡在921地震及花蓮震災發生後第一時間給予台灣的協助，感念在心。因此，值此疫情緊張之際，台灣更願持續與新加坡朋友同舟共濟、相互扶持。

他指出，台星關係源遠流長，不論政府或民間的交流都相當密切，兩國政府極為珍惜這份特殊的友誼。

梁國新呼籲，大家以團結取代分化，共同凝聚心力積極防疫。兩國政府將基於彼此長久情誼，增進雙方國民福祉為共同目標，持續深化關係。（編輯：馮昭）1090422