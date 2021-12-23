111年元旦升旗典禮 陳時中將率60位醫護領唱國歌

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（中央社記者溫貴香台北23日電）明年元旦升旗典禮將以「堅韌台灣 立足世界 World as One」為主題，由五大醫事團體共同主辦，總統府內國歌將由衛生福利部長陳時中率領60位具有防疫故事性的醫護人員領唱，期待2022年都是台灣的幸福年。

總統府下午召開「中華民國111年元旦總統府升旗典禮」記者會，總統府發言人Kolas Yotaka說明，這次主題是「堅韌台灣 立足世界 World as One」，主要感謝醫護人員過去兩年間不眠不休對抗疫情守護台灣，今年與往年最不一樣的特色，就是由五大醫事團體主辦明年元旦升旗典禮。

五大醫事團體分別為醫師公會、牙醫師公會、中醫師公會、藥師公會、護理師公會等全國聯合會。

Kolas Yotaka說，元旦升旗典禮從上午4時30分開放民眾入場，歡迎大家一起跟總統、副總統參加升旗典禮。至於總統是否會於元旦當天發表談話，Kolas Yotaka表示，相關的規劃都在討論當中，若有定案會再向各界報告。

醫師公會全國聯合會副秘書長兼發言人羅浚晅代表致詞表示，過去700多個日子，台灣醫療界與全民一起守住國家、國民健康，開創了世界多數國家都無法享有的群體幸福，也讓世界看見台灣的防疫能力與真心誠意，Taiwan can help！

他表示，這次「醫療界五師」特別邀集百名醫師、護理師、藥師，一起大合唱「幸福台灣子」與「明天會更好」，獻給在這片土地上所有的勇敢台灣子，期待整個2022年都是台灣幸福年。

策展主辦單位集智館文化有限公司總經理陳幼軒表示，這次元旦升旗典禮主題以向醫護致敬為主，上午5時開始，凱道上的重頭戲是向醫護致敬演唱會，預計上午6時轉進府內儀節，府內儀節部分將有三軍樂儀隊的操演及國歌領唱，預計上午6時40分整個典禮結束，將以介壽國中的弦樂團陪伴民眾散場。

陳幼軒強調，今年國歌領唱，由衛生福利部長陳時中領軍，總計會有60位防疫具故事性代表一起合唱國歌。典禮當天主辦單位也準備了6000個口罩，會在各個管制口做完安檢後，同步發放給民眾。

此外，活動主視覺嘗試新風格設計，由台灣知名插畫師鍾逸婷以純愛日萌文化的動漫風格，結合醫護人員形象與可愛造型,創作出粉嫩夢幻卻又開朗陽光的視覺形象，希望吸引不同世代關注。

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綽號「海瓜子」的鍾逸婷用高聳屹立的羅馬柱與嵌入其中的寶石，象徵醫護人員用堅韌之心搭起守護人民的殿堂，而被這群人間天使所保護著的人民得以充滿勇氣，無畏地編織著多元創意的台灣故事。

鍾逸婷說，在製作這份視覺時，誠心感受到所有醫護團隊的辛勞，以這份誠實回應，用她最喜愛的繪畫來敘事，希望將台灣精神，透過可愛又美麗的方式，傳達到更遠的地方。（編輯：林淑媛）1101223

總統府23日下午舉行111年元旦升旗典禮說明記者會，將由台灣醫護5大公會組成「中華民國醫事團體元旦升旗典禮委員會」共同舉辦，中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長羅浚晅（左）出席，與各團體代表一同合影。中央社記者鄭清元攝 110年12月23日

總統府23日下午舉行111年元旦升旗典禮說明記者會，公布典禮主題為「堅韌台灣，立足世界 World as One」，主視覺設計師、插畫家鍾逸婷也出席說明設計理念。中央社記者鄭清元攝 110年12月23日

總統府23日下午舉行民國111年元旦升旗典禮說明記者會，中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長羅浚晅出席，在致詞時換上元旦限定口罩。中央社記者鄭清元攝 110年12月23日