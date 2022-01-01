總統宣示強化歐洲鏈結 跨部會將聯手出擊

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）美中貿易戰、COVID-19疫情，牽動全球供應鏈重組，總統蔡英文今天宣示將提出「強化歐洲鏈結計畫」，據了解，相關計畫因涉及國發會、經濟部、科技部、外交部、教育部等5部會業務，將以跨部會方式共同推動，強化對歐布局、擴大經貿合作。

國發會過去推動五加二產業創新計畫時，持續強化與歐洲的技術交流，去年10月率團出訪中東歐經貿考察，更體認到歐洲不論人才、軟體、產業，不只具有優勢，也和台灣存在互補、合作空間。

台灣長期和美國交流密切，對於東南亞則有新南向計畫，相較之下，過去和歐洲的鏈結相對偏少，歐洲商會及歐洲國家駐台代表常向國發會反映，期望台歐能有強化實質鏈結的計畫或方案；國發會日前向蔡總統提出應有較大規模的歐洲計畫，有助於相關部會凝聚共識，強化與歐洲經貿合作以及投資、人才往來。

國發會官員表示，「強化歐洲鏈結計畫」最重要的是，凝聚跨部會共識與資源，未來有方向性地展開與歐洲人才、產業交流，「這是結合經貿跟外交上的布局」。

據了解，「強化歐洲鏈結計畫」將由國發會、經濟部、科技部、外交部、教育部等5部會共同推動。經濟部負責產業合作、貿易往來，或透過展覽增進雙邊互動；此外，歐洲傳統機械業數位化程度高，智慧機械、智慧城市推展有成，也致力於發展電動車，這些都存在合作機會。

科技部可與歐洲國家的科學院對接，進行科研交流。至於教育部，國發會官員解釋，延攬外國人才是政府重點政策方向之一，希望執行面能向下扎根至求學階段，讓外國學生體驗台灣生活經驗，增加留台誘因。

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國發會官員補充，這次出訪中東歐，遇到許多對台友善的政要，他們大多是自己或親人有台灣生活經驗，對台灣留下好的印象；如果教育部可以擴大當地學生來台或是交換，應有助於強化攬才力道。

國發會官員說，疫苗與防疫互助的契機，讓台灣歐洲互動更密切，歐洲國家外交上也願意表態支持台灣，如今正逢全球供應鏈重組時刻，台灣更應抓緊此機會，強化對歐布局、擴大經貿合作，達到政府與民間雙贏的結果。（編輯：黃瑞弘）1110101