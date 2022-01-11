選2022台中市長？高虹安：做好問政是目前要務

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（中央社記者郭建伸台北11日電）台灣民眾黨立委高虹安、台北市副市長蔡炳坤被點名「二擇一」出戰2022台中市長。高虹安今天表示，做好立委問政工作是目前要務，民眾黨中央沒討論過台中市長二擇一計畫。

中時電子報報導，中部民眾黨員屬意蔡炳坤或高虹安兩人擇一參選2022台中市長。

民眾黨立法院黨團今天舉行「永續台灣經濟」論壇，邀請學者專家討論淨零碳排、供電議題。高虹安出席論壇並在會前接受媒體訪問。

高虹安強調，民眾黨只有5名立委，她進入立法院後認領台中、彰化、南投、新竹作為選舉服務責任區；立法院問政和服務繁忙，她目前對選舉沒有太多考量，外界討論台中市長二擇一計畫，民眾黨中央都沒有討論過。

高虹安表示，先做好立委問政工作是目前要務，做好在地服務才有可能討論選舉。

至於與蔡炳坤同時被點名擇一參選台中市長是否會尷尬，高虹安表示，台中市黨部及地方組織經營，由蔡炳坤負責督導，她只是從中央角度協助選民服務，未來選戰規劃應該仍由蔡炳坤督導為原則。

高虹安也強調，民眾黨台中市黨部已有新主委，中彰投團隊都已成形，而她也是新竹市黨部主委，未來她會花比較多時間在新竹。

對於2022年底選舉，高虹安表示，從去年底公投到今年初的罷昶、中二選區補選，藍綠對決情勢顯著；年底議員選舉則是多席次，民眾黨現在是第三大黨，議員席次相對比較有機會。

高虹安指出，縣市長選舉仍是單一選區，民眾黨如何在藍綠中殺出重圍，或是「成事不足，敗事有餘」牽動選舉變化，民眾黨會在未來繼續努力。

立法院臨時會將討論攸關大新竹升格的地方制度法修法，媒體仍關切高虹安是否將大新竹納入生涯規劃中，她表示，民眾黨沒有反對大新竹升格，是反對地制法倉促修法，並要求一定要有行政院版本及朝野各黨團版本，行政院和財政部也應負起責任，訂出實質計畫。（編輯：郭無患）1110111