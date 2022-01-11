台灣經濟發展關鍵 賴清德：疫情、新秩序、永續

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（中央社記者溫貴香台北11日電）副總統賴清德今天表示，台灣未來經濟發展三個關鍵是疫情、新秩序、永續；衷心希望往穩定和平的方向發展，和平其中一個非常重要的元素就是民主，民主制度讓人民的需求能得到重視，弱勢的困難能得到照顧，這是非常重要的。

副總統上午出席2022天下經濟論壇「永續X競爭力疫後新秩序」致詞表示，今年論壇主題已經勾勒出台灣未來經濟發展非常重要的三個關鍵，第一是疫情、第二是新秩序，第三是永續。

談及疫情，他表示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐全球兩年，目前全球的病例數已經超過3億人，不幸失去寶貴生命的有超過500萬人，每天也還有許多新增病例在增加。他非常感激全國民眾及各界共同努力，讓台灣防疫成果相較其他國家來得順利；要經濟發展、要有競爭力，疫情一定要控制得當。

此外，新的變異株Omicron來勢洶洶，傳染力非常高，而且會有突破性傳染，副總統呼籲民眾要謹慎面對，但不必恐慌，最重要的是要去接種疫苗，並請大家繼續支持疫情指揮中心的防疫政策。

有關新秩序，副總統指出，推升產業鏈重組、數位經濟發展，新的經濟區塊也應運而生。供應鏈越長，斷鏈的風險越大，台灣的中小企業不僅本身研發製造能力很強，彈性調整的能力也很強，國際客戶幾乎可以在台灣「一站購足」，這就是台灣的機會。

副總統感謝民眾對於公投案的支持，讓台灣可以接受國際貿易的規範，有機會加入區域經濟協定。另外，2050淨零碳排目標也是造成產業鏈重組的力量，是未來要因應的地方。

談及數位經濟，副總統認為，希望台灣在「5加2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業」之下，充分掌握包括人工智慧、5G物聯網等前瞻性科技，導入策略性產業，並運用台灣半導體產業的實力，擴增數位經濟的發展。

副總統說，這幾年台商已經陸續將高階製造移回台灣，讓台灣的數位經濟產業鏈更加完整，面對後疫情時代，不管是疫情的衝擊、地緣政治的變化，或者是因應淨零排放等產業鏈重組的時候，更有實力、更有韌性在全球產業鏈重組中，扮演關鍵的地位，讓台灣有機會成為全球值得信賴、更具影響力的貿易夥伴，「我們大家要持續共同努力」。

談及永續，副總統指出，影響一個國家或是國際社會永續發展，除了環境的保護以外，社會的包容、區域的穩定及和平發展也非常重要。

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副總統表示，區域的和平穩定是非常重要的，包括美國、中國、台灣，及其他國家的一些政治進程，勢必會影響國際形勢；衷心希望能夠往穩定和平的方向發展，他認為和平其中一個非常重要的元素就是民主，民主制度讓人民的需求能得到重視，弱勢的困難能得到照顧，這是非常重要的。

他相信台灣在經濟發展的過程當中，如果可以兼顧社會包容及永續發展，一定可以讓民眾更加支持，可以贏得國際社會更多的肯定。（編輯：林興盟）1110111