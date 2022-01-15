傳海軍武官協會因中國施壓排除台灣 外交部抗議

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（中央社記者王慶剛台北15日電）媒體報導，總部位於美國華府的「海軍武官協會」屈於中國壓力，決定不讓台灣軍官加入協會與參與活動。外交部今天對中國蠻橫無理打壓，表達嚴正抗議與譴責。

根據英國「金融時報」13日報導，來自外交官、政府官員等數名知情人士說法及相關電郵顯示，「海軍武官協會」（Naval Attaché Association, NAA）在中方表達強力反對後，已撤銷對台灣的入會邀請，並禁止台灣軍官參加活動。

外交部今天對中國蠻橫無理的打壓，表達嚴正抗議與譴責，並表示，駐美人員會持續推動與美國各界的互動交流，並感謝美國國務院及海軍部在本案對台灣的道義支持與協助。

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外交部表示，「海軍武官協會」是位於華府的非官方組織，讓各國駐美國的海軍武官進行聯誼交流。此事件再度反映中國的威權心態，無所不用其極運用脅迫手段，干預他國民間團體運作。

外交部強調，中華民國台灣有權也樂願參與國際事務，並與世界各國進行交流及深化往來。台灣會持續推動與理念相近各國，在官方及民間的廣泛互動並深化合作，共同守護自由、民主與人權等普世價值。（編輯：郭無患）1110115