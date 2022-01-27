安排賀賴會？外交部：基於台美默契不透露

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（中央社記者王慶剛台北27日電）副總統賴清德出訪參與宏都拉斯新任總統就職典禮，並過境美國。外交部今天表示，副總統行程緊湊，是否安排賀賴會，基於台美交往默契與慣例，不會透露也不便評論。

外交部發言人歐江安上午在線上例行新聞說明會中指出，副總統賴清德奉總統蔡英文指派，擔任特使前往宏都拉斯，參加新任總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）在1月27日舉行的就職典禮。

她說，慶賀團過境美國的相關安排已經就緒，美方依照安全、舒適、便利、尊嚴的一貫原則，提供特使團高規格的禮遇與接待。

歐江安表示，副總統剛剛過境洛杉磯，雖然因為疫情，過境節目都已線上進行，但24小時內行程充實緊湊，已和美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席參議員馬基（Ed Markey）、聯邦眾議院退伍軍人委員會主席高野（Mark Takano）、來自猶他州的聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）等17位跨黨派參、眾議員視訊會議，也與洛杉磯的僑界代表與政要視訊會議。

歐江安指出，台美在堅持友好互信的基礎上，相信慶賀團會循例和美國行政部門互動。至於互動對象與內容相關細節，例如是否安排美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會面，基於台美交往默契與慣例，外交部不會透露也不便評論。

歐江安強調，拜登新政府上任以來，美方一再展現對台灣堅定的支持，相信這次副總統過境美國時，台美雙方將持續深化彼此友好關係，穩健強化台美夥伴合作。（編輯：康世人）1110127