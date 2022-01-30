外交部譴責扭曲賴清德賀錦麗互動 抹煞外交成果

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（中央社記者范正祥台北30日電）外交部今天表示，網路上有心人士以賴副總統出席宏國總統就職典禮期間與美國副總統賀錦麗互動的影片及照片為主題，刻意扭曲雙方高層在公開場合互動的意涵，企圖捏造台美關係不佳的錯誤印象，外交部深感遺憾，並予以譴責。

副總統賴清德以總統特使身分，率團參加宏都拉斯首位女總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於當地時間27日舉行的就職典禮。賴副總統與代表美方出席的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）自然互動。

外交部下午透過新聞稿指出，這次賴副總統身負外交重任，在全球疫情嚴峻期間，遠赴宏都拉斯參加卡蕬楚的就職典禮，在宏國期間，不僅以符合國際禮儀及慣例的方式，與包括賀錦麗在內的各國政要友善互動；更在去程及回程過境美國期間，與包括美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等19位聯邦國會議員，以及政、學界及僑界人士進行視訊互動。

外交部表示，賴副總統此行實為近年來中華民國高層的另一次成功出訪，也展現拜登政府對台美關係的重視，更是台美全方位夥伴關係「堅若磐石」的最佳實踐。

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外交部說，在國人歡度春節連假，與家人團圓之際，賴副總統及所有特使團團員在春節前夕返台後，仍須犧牲假期，依規定進行隔離及自主健康管理。

外交部表示，若干有心人士不僅未給予鼓勵、喝采，反在此時以扭曲的手法，斷章取義、惡意操作、唱衰台灣，處處打擊外交人員士氣，蓄意抹煞賴副總統及相關涉外人士辛勤耕耘外交的努力和成果，外交部對此等行為予以譴責，並呼籲民眾認清事實，一起為台灣的外交努力，共同為台灣加油。（編輯：謝佳珍）1110130