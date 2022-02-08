福島食品解禁 林右昌：嚴格把關食安守護健康

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）日本福島食品解禁，基隆市長林右昌今天說，守護健康與食安是政府最優先考量，各部會與各級政府要合作無間嚴格把關，讓人民的健康毫無疑慮，市府會用最嚴謹態度做好這項工作。

林右昌下午透過基隆市政府發言人沈詠佩表示，11年來國際社會對日本福島5縣食品已逐步採取開放措施，連美國、新加坡與以色列也已在去年全面開放，加上中央政府已依照社會輿論要求逐年完成6項風險評估、大幅增加檢驗設備與人員，並以高於國際的標準進行把關，接下來最重要就是在執行面澈底落實相關管理措施。

林右昌指出，台灣是外向型經貿導向的國家，不能自外於國際社會，而這也是台灣向世界表示願意依照國際規範行事，成為世界村負責任的一員，當然這也是台灣爭取擴大參與國際經貿組織必須踏出的一步。

宣布參選基隆市長的前立法委員謝國樑透過新聞稿表示，開放核食讓民眾無法接受，政府真的只用行政命令就開放核食，對民意置若罔聞，實在感到非常無奈和失望。

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謝國樑表示，任何拿民眾健康安全冒險的政策他都絕對反對，中央政府既然已開放，就必須嚴格落實把關及風險管控，未來他若擔任基隆市長，在地方上一定嚴格落實「管理核食」措施，包括制定相關自治法令、建立安全標準，甚至鼓勵店家推動「本店食材不含核食」貼紙標章等。

謝國樑說，政策制定最重要還是要取得人民的信任，公開、透明的嚴管機制，同時讓民眾有選擇的權利，才是真正為人民、為下一代建立安全和健康的食安環境。（編輯：李錫璋）1110208