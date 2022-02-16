鼓勵青年參政 朱立倫：初選民調加權將創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨今天召開中常會，討論直轄市議員選舉提名特別辦法，黨主席朱立倫說，首次參選的青年初選民調加權將創歷史新高，最高可加到100%，讓年輕的新人有機會投入選戰。

朱立倫下午在中常會表示，9日的中常會通過縣市長選舉特別提名辦法，今天將針對辦法中的中央提名委員會、中央選戰策略會報，敦請具有直轄市長、縣市長、地方議長經驗的朋友，共同參與提名、協調作業，讓國民黨團結迎戰年底選舉。

朱立倫也說，今天的中常會將討論直轄市議員提名特別辦法；針對青年、新人參政提出「青年三箭」，第一箭就是針對每個選區積極提名、遍地開花，詳細計算每個選區現有席次，再進行擴大提名，讓年輕人、新人更有機會投入選戰。

他指出，第二箭是青年民調加權將創下歷史新高，過去青年、新人參選民調有加權，但很多人抱怨不夠，相對於民進黨等其他政黨，國民黨一定要有強力的作為；這次對於首次參選的青年民調加權，最高可以加倍，也就是加權100%，讓年輕新人有機會投入選戰。

朱立倫說，第三箭是青年培訓要世代傳承，不能光只是提名，對要參選的青年候選人進行相關培訓，請有參政經驗的黨內人士經驗傳承，不會孤軍奮鬥。

朱立倫表示，希望透過青年三箭，培育出更多直轄市、縣市議員、鄉鎮市民代表，這都是國民黨未來的希望，希望大家支持，讓年輕人成為國民黨的新希望，讓社會大眾看到國民黨對青年的重視。（編輯：謝佳珍）1110216