備戰縣市長選戰 藍力拚3月底完成艱困選區提名

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨備戰年底縣市長選舉，規劃先完成艱困選區提名，力拚在3月底前，完成高雄、台南等地的縣市長提名；黨中央預計4日再次召開中央選戰策略會報，相關提名時程將越趨明朗。

民進黨中執會今天通過台南市、高雄市及嘉義縣連任縣市長徵召。至於國民黨縣市長選舉提名時程，目前按照黨中央規劃，將優先在艱困選區完成提名，第二階段才是藍營縣市長競選連任選區，以及國民黨有機會光復的選區。

黨內人士今天表示，目前在高雄市、嘉義縣等地，仍持續徵詢人選，尚未有明確時程表，但4日將再次召開中央選戰策略會報，相關提名時程以及人選，預計會更加明朗。

台南市方面，國民黨內目前有市議員謝龍介、不分區立委陳以信等人表態角逐，地方人士指出，黨中央持續協調與聽取地方意見中，若最後2人都參選意願強烈，不排除透過私下民調的方式，決定人選。

至於高雄市，無黨籍立委高金素梅已表態不會投入高雄市長選舉。藍營地方人士說，不少國民黨籍的高雄市議員都非常謹慎面對這次選戰，2018年高雄因為「韓流」，多出不少票，但如今回歸基本面，戰況非常吃緊，需要強而有力的母雞來帶領。

這位方人士說，高雄藍營內部有人希望前高雄市副市長李四川代表國民黨角逐高雄市長，盼李四川憑藉著過去執政時的經驗與成績，帶領黨籍議員候選人衝鋒陷陣。（編輯：謝佳珍）1110302