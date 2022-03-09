俄烏戰爭美國可制裁虛擬帳戶 立委籲設相關機制

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（中央社記者劉世怡台北9日電）立委江永昌今天表示，俄烏戰爭，美國有能力制裁親俄富商或政治寡頭的虛擬帳戶，關閉交易，台灣應建立相關機制。立委李貴敏要求虛擬貨幣應設主管機關，而非金管會注意而已。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部部長蔡清祥率所屬單位主管列席報告業務概況，並備質詢。蔡清祥約上午11時另有公務離席，由法務部次長陳明堂備詢。

民主進步黨籍立委江永昌、中國國民黨籍立委李貴敏分就俄烏戰爭，美國、歐盟及日本等主要經濟體陸續對俄羅斯祭出金融、虛擬貨幣等制裁，關切台灣有無規劃或相應措施。

江永昌質詢，一場戰爭凸顯出虛擬貨幣流通與避險特性，美國已有能力制裁親俄富商或政治寡頭的虛擬帳戶，關閉交易，台灣應該也要建立相關機制，不只強化虛擬貨幣業者的監管，還要有能力去分析與追查帳戶背後的真正持有人，以免誤判封鎖到無辜第三人。

李貴敏質詢，目前虛擬貨幣主管機關由誰負責。對此，陳明堂答詢，目前沒有主管機關，主要是金融監督管理委員會在注意，先前有發布聲明虛擬通貨平台及交易業務事業應遵循辦理洗錢防制法；另外，不稱虛擬貨幣，而是稱虛擬通貨（虛擬資產）。

李貴敏表示，怎麼會通通都由金管會注意，應盡快設立主管機關，且針對現行法令是否不足部分，行政院跨部會開會時應一併討論。

此外，民進黨籍立委范雲質詢，散布性私密影片，對於被害人有無減少損害機制，能否修法賦予數位平台義務，在收到被害人的請求後，能否於24小時內下架影片。

陳明堂答詢，杜絕深偽技術（Deepfake）犯罪、散布性私密影像的犯罪態樣及法制規範，法務部研擬完成「中華民國刑法」部分條文修正草案，於民國110年11月17日陳報行政院，行政院最快明天院會討論。

陳明堂提及，「性侵害犯罪防治法」修正草案在討論時，原本有把24小時內下架的條文列入，但警方坦言，許多數位平台業者設在境外，聯繫及訊息往返上需要時間與廠商配合，因此要求在24小時內完成影片下架，實務上恐有困難。

陳明堂表示，經過跨部會討論，改以「即時下架」取代24小時，較具彈性，檢警在收案後，仍會盡速通知業者刪影片。

另外，國民黨籍立委楊瓊瓔質詢，3日的全台大停電，檢方是否有立案調查，是否人為的疏失須負刑罰。

陳明堂答詢，橋頭地檢署負責的是刑事犯罪調查，證據調查較嚴格，目前結論還沒出來，但他相信檢察官會盡速偵結；至於行政調查，已由行政院進行跨機關進行。（編輯：戴光育）1110309