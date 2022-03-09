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112年後新進公務員退撫方案 擬採「確定提撥制」

2022/3/9 19:08
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（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院會明天擬討論、通過攸關民國112年新進公務人員的退撫新制，根據銓敘部先前規劃，退撫新制將由現行採行的「確定給付制」改為「確定提撥制」。

行政院會明天擬討論、通過「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」草案、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第98條、第100條修正草案，以及考試院所擬「公教人員保險法」部分條文修正草案。

銓敘部日前已提出「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」，給付制度方面，112年7月1日以後初任公務人員者，採行確定提撥制，主要以「強化個人退休金財務自主性及兼顧退休所得適足保障」為目的。

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草案規範，設立個人退休金專戶，由公務人員於在職期間與政府共同撥繳費用存入該專戶累積孳息，並輔以自主投資理財平台、完善退休金自主管理機制、定期教育訓練及稅賦優惠設計等配套措施，使其專戶增加孳息，以利維持退休所得的適足性，並兼顧政府財政負擔。

依公務人員退休資遣撫卹法第93條規定，主管機關應為112年7月1日以後初任公務人員，重行建立新退撫制度，因此銓敘部提出公務人員全新退撫制度規劃方案，適用對象為112年7月1日以後的初任公務人員，不包含已退休和現職公務人員。（編輯：楊凱翔）1110309

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