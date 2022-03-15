立委盼放寬基本工資補貼條件 延長申請期限

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨立委許智傑（右2）、賴惠員（左2）15日在立法院召開記者會指出，有旅行業者陳情，經濟部提出的對受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響事業基本工資補貼作業，申請條件過於嚴苛，呼籲經濟部、交通部觀光局等相關部會積極協助。中央社記者鄭傑文攝 111年3月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北15日電）民進黨立委許智傑、賴惠員今天說，經濟部針對受疫情影響的事業提供基本工資補貼，但因條件過苛，核准率目前約11%，相關單位應檢討，包括延長申請期限和採逐月撥付等方式，讓政策美意得以落實。

經濟部商業司科長翁靜婷說，對於立委建議事項，會帶回去研議，朝放寬方式處理。

許智傑、賴惠員今天在立法院召開記者會指出，有旅行業者陳情，經濟部提出的對受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響事業基本工資補貼作業，申請條件過苛，希望經濟部、交通部觀光局等相關部會給予協助。

許智傑說，政府原先規劃新台幣35.64億元的補助大餅，卻因條件過於嚴苛，目前核准金額約3.8億元，換算下來僅11%，而且多數業者表示要申請成功難如登天，讓勞工難以感受到政府的美意。

許智傑表示，業者因原物料、運費成本上漲，再加上補貼申請截止日只到3月底，承受極大壓力，呼籲相關部會在一周內公布「認定放寬方案」，並將原資格不符的業者列入補助，也呼籲有需求的業者盡快於期限內提出申請。

賴惠員則說，基本工資去年底雖有調整，但因疫情起伏不斷，影響百工百業，專家預測產業復甦最快也是明年；此外，現在的補貼方案對於許多旅宿業、服務業者來說，限制太多，看得到又吃不到。

賴惠員建議，考量此次補助款項分3階段撥款、2個月才撥付一次，讓許多業者大嘆吃不消，希望改採逐月撥付。

對此，今天受邀出席記者會的翁靜婷表示，去年10月經濟部及各部會有與各工商團體開會，研議補貼方案如何能符合業者需求，而且為了簡政便民，經濟部也成立單一窗口；此外，會將立委建議帶回去研議，並朝放寬方式處理。（編輯：翟思嘉）1110315