立法院成立跨黨派資安策進會 郭台銘現身引關注

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立法院25日舉行由跨黨派立委組成的「資通安全與科技發展策進會」成立大會，鴻海集團創辦人郭台銘（中）應邀出席，引發媒體關注。中央社記者吳家昇攝 111年3月25日

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（中央社記者賴于榛台北25日電）立法院今天舉行由跨黨派立委組成的「資通安全與科技發展策進會」成立大會。鴻海集團創辦人郭台銘應邀出席引發媒體關注，被問及來立院是否為2024起手式，他表示「想太多了」。

台灣民眾黨立法委員高虹安今天在立法院邀集跨黨派委員，發起成立「資通安全與科技發展策進會」，並擔任首任會長，副會長則為民眾黨立委邱臣遠、民進黨立委鍾佳濱、林楚茵、國民黨立委李德維、時代力量立委邱顯智，秘書長由中研院教授黃彥男擔任，郭台銘則是受邀出席觀禮。

立法院秘書長林志嘉則代表立法院長游錫堃前來慶賀，他說，郭台銘參與今天的策進會成立，顯示策進會不但有跨黨派立委合作，還有產業界大老願意促成，對國家更會有深遠影響。

高虹安致詞時指出，從近期烏俄戰爭可以看到，現代戰爭的戰場已從傳統實體的陸海空、攻擊關鍵基礎建設，進展到虛擬世界的網路攻擊，無論是發動駭客攻擊衛星系統，癱瘓網路通訊，或是惡意入侵各類機敏重要政府系統運作，甚至是社交網路上的假消息，在在都成為了現代戰爭的新興手段。

高虹安說，「資安即國安」不再是遙不可及的口號，而是必須立即付諸行動。

高虹安指出，公部門和產業界的資安防護，也深深影響國家的競爭力，去年上市櫃公司發布的重大資安事件訊息就有16家，主要受到目標式勒索病毒的攻擊，被要求交付贖金，不僅造成企業直接損失，更有信譽和客戶流失的間接損失，且未曾被報導的事件可能還更多，政府更應重視資安科技的人才培育。

高虹安說，也因此郭台銘特地送給每位策進會成員全台灣第一本AI高中課本。

郭台銘今天預計不接受訪問，仍引發媒體關注，被詢問物價、俄烏戰爭、停電、升息等各類時事議題，他皆未回應，直到第三度被問及今天行程是否為2024選舉的起手式時，他才表示，想太多了。

成立大會開幕式告一段落後，郭台銘短暫離席10分鐘，拜會立法院長游錫堃，隨後又返回現場參與後續活動流程。（編輯：翟思嘉）1110325