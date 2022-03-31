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會見文浩德 朱立倫：國民黨重視與比利時友誼

2022/3/31 15:00（3/31 17:21 更新）
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國民黨主席朱立倫（左2）31日會見比利時台北辦事處長文浩德、副處長高卓飛，就烏俄戰爭、台海情勢等，交換意見。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 111年3月31日
國民黨主席朱立倫（左2）31日會見比利時台北辦事處長文浩德、副處長高卓飛，就烏俄戰爭、台海情勢等，交換意見。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 111年3月31日
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（中央社記者劉冠廷台北31日電）國民黨主席朱立倫今天會見比利時台北辦事處處長文浩德（Frédéric Verheyden）時表示，比利時是台灣十分重要經貿夥伴；國民黨不論執政或在野，都相當重視與比利時的珍貴友誼。

國民黨今天下午發布新聞稿表示，朱立倫今天上午會見比利時台北辦事處處長文浩德、副處長高卓飛（Geoffrey Eekhout），雙方針對當今時事、兩岸關係、經貿文化以及疫情等議題相互討論，會談氣氛融洽。

席間論及烏俄戰爭及台海情勢，朱立倫表示，國民黨主張維持兩岸和平穩定，同時也維持充實的國防、具有國防自主的戰力。例如兵役的整體規畫，民進黨作為執政黨必須提出完整的政策，不應只做政治計算、空喊口號，而該有完整具體落實的配套，方能確保台灣人民的安全與福祉。

朱立倫也表示，中華民國與比利時兩國長年以來在各領域皆有十分良好的合作與交流，比利時同時也是台灣十分重要經貿夥伴。他強調，國民黨不論執政或在野，都相當重視與比利時的珍貴友誼。

朱立倫也與文浩德談及疫情，兩人期盼世界能早日回歸繁榮與穩定，人民都能平安，在未來疫情趨緩後，兩國人民也能有更多機會相互交流、旅遊體驗飲食文化和風土民情。文浩德最後也不忘邀請朱立倫，未來在疫情狀況許可下前往比利時及歐洲訪問。（編輯：林興盟）1110331

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