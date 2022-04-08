時力第三波地方選舉參選名單 鎖定竹苗高市

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（中央社記者王揚宇台北8日電）時代力量今天召開記者會，公布2022年第三波地方公職人員選舉提名名單，鎖定新竹縣市、苗栗縣及高雄市，推出4名選將角逐縣市議員。

時代力量黨主席陳椒華說，時力已在全台15個縣市，推出35名優質的地方公職參選人，感謝大家對時力懷抱期待，更用實際的行動加入時力。她說，時力會持續網羅更多優秀人才加入，期許這次選舉，時力能在地方遍地開花，提供地方選民更多、更好的服務。

時代力量今天舉行第三波「2022地方公職人員選舉提名」記者會，陳椒華及時力秘書長白卿芬、時力立委王婉諭、邱顯智及時力立法院黨團主任賴嘉倫等提名小組委員出席。

時力表示，第三波地方公職人員選舉的提名名單為，新竹縣第8選區（竹東鎮、五峰鄉）縣議員參選人彭致豪、新竹市第2選區（南區）市議員參選人陳鶴文、苗栗縣第4選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉）縣議員參選人葉忠倫以及高雄市第4選區（楠梓、左營區）市議員參選人鄭侑青。

葉忠倫說，他在科技業工作了15年，了解產業需求和環境保護之間的拉扯，因此希望能以最嚴謹的態度來把關，做到最好的兼顧。

鄭侑青表示，她將結合過去在職場培養的能力，傾聽左楠地方的聲音，而左楠區第一個亟須改變的問題就是交通。（編輯：蘇志宗）1110408