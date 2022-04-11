國防部：全民國防手冊強化戰時應變 引導緊急避難

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（中央社記者游凱翔台北11日電）全民國防手冊範本明天將公布，國防部今晚釋出4張圖卡並指出，手冊特色是整理緊急應變QR Code資訊以利於查詢，並設計戰時想定Q&A引導民眾進入實況場景，同時揭露避難、醫護及物資等資訊。

為強化全民戰時應變能力，國防部去年起編撰「全民國防手冊」，將在明天上午舉行線上記者會公布範本，國防部晚間釋出編撰目的、手冊特色及架構等4張圖卡。

國防部指出，編撰目的是為了提供民眾面臨軍事危機及可能發生災難時的緊急應變資訊，以做好安全準備及生存自助。手冊特色整理緊急應變的QR Code資訊以利於查詢，並設計戰時想定的Q&A，引導民眾進入實況場景，並分述中央、地方政府及村里職責，及闡述避難、醫護及物資等資訊。

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針對手冊的架構，國防部表示，是參考瑞典、日本等國家，並整合政府各部會、縣市政府及專家學者資訊，進而完成編輯。

主要架構分別是「緊急應變QR Code」、「空襲警報與防火避難」、「建物倒塌失火應處」、「停電應處」、「停水應處」、「醫療急救」、「民生必需品短缺應處」、「防災（戰備）物資及救護準備」、「生存基礎知識」、「緊急狀況報案專線」、「後備軍人動員資訊」等11項類別。（編輯：林興盟）1110411

（國防部提供）